El fichaje por el Real Madrid crea un 'problemón' en la familia Cucurella

El fichaje de Marc Cucurella, de 27 años, por el Real Madrid para la próxima temporada ha provocado todo tipo de reacciones, especialmente por su pasado en la cantera del FC Barcelona. Mientras muchos aficionados azulgranas no terminan de entender su decisión, en su propio entorno familiar también se dan posturas muy diferentes.

Claudia Rodríguez, reconocida madridista, su pareja, celebró el nuevo destino del futbolista con un emotivo mensaje en redes sociales: "¡Exploto de orgullo y felicidad! ¡Que empiece la aventura!". La publicación iba acompañada de una fotografía de su infancia luciendo la camiseta del Real Madrid, la misma que ahora vestirá su marido.

El tío y el primo de Cucurella no cambian de colores

Muy distinta es la visión de otros miembros de la familia. La periodista Irene Junquera, excolaboradora de El Chiringuito y actualmente en CayoTV, ha entrevistado al tío y al primo de Cucurella, quienes no escondieron su 'sentiment culé', a pesar del fichaje del lateral por los blancos.

Imagen de archivo de Cucurella junto con Aleñá cuando participaba en los entrenamientos del primer equipo del Barcelona / EFE

"¿Cómo habéis vivido esto del Madrid?", les preguntó Junquera. La respuesta del tío fue inmediata y sin rodeos: "Personalmente, esta pregunta a mí no me la tendrías que hacer... porque yo soy muy culé". La periodista insistió: "Va a ser la primera vez que veas un Barça-Madrid y quieras que gane el Madrid". Sin embargo, el familiar fue rotundo: "No, Marc..., lo siento, pero no. Con España, a tope, pero el Madrid va a perder la Liga y la Champions", argumenta ataviado con la camiseta de la 'Roja'.

Junquera volvió a mostrar su sorpresa dirigiéndose al familiar más joven: "Con el sobrino en el Madrid no podéis pensar así, ¿tú también?". Aun así, el primo de Cucurella también fue sincero al hablar sobre el controvertido fichaje: "Sí, siempre hemos sido muy antimadridistas y ahora tenemos el corazón un poco más dividido, pero el Barça es el Barça".

El tío, de nuevo, insistió en que el cariño hacia el jugador está por encima de cualquier rivalidad... pero, los colores no se negocian: "En la familia estamos contentos por él, ha sido un gran paso, pero bueno... los colores no se cambian en un momento". Incluso bromeó con la situación al añadir: "Tenemos que asimilarlo... Él (Cucurella) ya lo ha asimilado".

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La conversación terminó con una confesión de la periodista, seguidora del club blanco, quien dijo entre risas: "Yo es que soy madridista, ¿sabes? Yo estoy feliz".