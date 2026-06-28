Un futbolista español se mete en el once ideal de la fase de grupos del Mundial 2026
Pau Cubarsí, de los mejores según la alineación de Opta, se ha erigido como una de las revelaciones del campeonato, mostrando una solidez impropia de su edad y liderando la zaga nacional
Pau Cubarsí se ha convertido en uno de los nombres propios del Mundial 2026. El central español, de solo 19 años, está firmando un torneo sobresaliente y ya figura entre los defensas más destacados de la competición gracias a su madurez, su personalidad y su rendimiento con la selección española. El central está en el mejor once OPTA de la fase de grupos acompañado por Messi, Vinicius, Mbappé, Haaland. Vozinha, Diney, Senaya, Nakamura, Vite y Mckennie.
El jugador del Barcelona se ha asentado como una pieza fundamental en el equipo de Luis de la Fuente, mostrando una seguridad impropia de su edad. Su capacidad para sacar el balón jugado, su contundencia defensiva y su lectura del juego le han permitido competir de tú a tú con algunos de los mejores delanteros del campeonato.
Actuación estelar
Su actuación ante Uruguay volvió a confirmar su crecimiento. Pese a sufrir una dura entrada en los minutos finales, Cubarsí completó otro partido de gran nivel y sigue consolidándose como una de las grandes apariciones del torneo. A sus 19 años, el central ya se ha ganado un sitio entre las revelaciones del Mundial y se perfila como uno de los líderes de la nueva generación de la selección española.
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