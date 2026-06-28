No hay nadie en Europa como Carlos Espí

Un mes después de finalizar la temporada 2025/26, aún retumba en los cimientos de Orriols la fuerte irrupción de Carlos Espí en Primera División para aupar al Levante hacia la permanencia. Sin ser desconocido en las profundidades del Ciutat de València, ya que se metió a la grada en el bolsillo a las primeras de cambio después de sobresalir en categorías inferiores, el universo del fútbol ya sabe cómo se las gasta el atacante de Tavernes de la Valldigna tras marcar 11 tantos en 1139 minutos. Su físico imponente va acompañado de un olfato goleador y capacidad rematadora innata, capaz de desequilibrar firmes entramados defensivos y de desatascar encuentros cerrados. Así lo hizo en Segunda y, sobre todo, en Primera, donde erigió como el principal bastión para salvar al Levante. Tal ha sido su impacto que media Europa anda tras sus pasos. Con contrato hasta 2028 y una cláusula de 25 millones de euros, Carlos Espí es feliz en el Ciutat de València y se siente muy identificado con el club que representa, pero, inevitablemente, despierta un alto interés en el Viejo Continente no solo por sus números y sus características, sino también por las estadísticas que registra a sus 20 años de edad, inéditas en las cinco grandes ligas.

Según estadísticas recogidas en Transfermarkt, ningún atacante que acabó la temporada con 11 goles, entre los que compiten en España, Inglaterra, Italia, Francia o Portugal, lo hizo con la misma o menos edad que Carlos Espí, y los que perforaron porterías rivales con 20 años o menos ni se acercan a los números registrados por el '19' del Levante: 11 goles en 1339 minutos, repartidos en 25 partidos. En LaLiga, el único que le supera es Lamine Yamal con 16 goles en 28 partidos a sus 18 años. La estrella del Barcelona es, de hecho, la excepción en España y en Europa, a la vez que los 9 atacantes con 20 años o menos que perforaron porterías rivales lo hicieron en contadas ocasiones: Echeverri (1 gol en 17 partidos con el Girona a sus 20 años), Ronny Barghi (2 goles en 21 partidos con el Barça a sus 20 años), Joel Roca (3 goles en 32 partidos con el Girona a sus 20 años), Jan Virgili (2 goles en 31 partidos con el Mallorca a sus 19 años), El-Abdellaoui (2 goles en 22 partidos con el Celta a sus 20 años), Mastantuono (1 gol en 23 partidos con el Real Madrid a sus 18 años), Boayar (1 gol en 7 partidos con el Elche a sus 20 años de edad), Miguel Cubo (1 gol en 2 partidos con el Atlético de Madrid a sus 18 años) e Iker Luque (1 gol en 1 partido a sus 20 años de edad).

El Cucho Hernández y Lucas Boyé son los atacantes que comparten cifra con el de Tavernes de la Valldigna. El punta bético, 11 goles en 32 partidos, mientras el babazorro vio portería 11 veces a lo largo de 29 partidos... A sus 27 y 30 años respectivamente. La estadística, sin embargo, es aplicable al resto de las grandes ligas de Europa. La Premier League es la competición con más prestigio del balompié, y los atacantes que han terminado la liga con la misma cifra de goles que Carlos Espí lo han hecho con más años y partidos a sus espaldas: Zian Flemming (29 partidos con el Burnley a sus 27 años), Benjamin Sesko (30 partidos con el Manchester United a sus 22 años), Bryan Mbeumo (33 partidos con el Manchester United a sus 26 años), Richarlison (32 partidos con el Tottenham a sus 29 años) y Hugo Ekitike (28 partidos con el Liverpool a sus 23 años, aunque lesionado del tendón de Aquiles desde mediados de abril). A su vez, 9 atacantes (donde también entran mediaspuntas) de 20 años o menos sumaron, como mínimo, un tanto a su cuenta particular, pero quien más veces lo consiguió fue Mateus Mané: centrocampista ofensivo de 18 años que marcó 3 tantos en 27 encuentros con el Wolverhampton.

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La Serie A, entre tanto, no destaca por tener en sus profundidades a un delantero al que se le caigan los goles de los bolsillos. Es más, existen muchos con dobles dígitos, pero nadie los logra con la edad de Espí. Giovanni Simeone, de hecho, es el único de la liga italiana con 11 dianas (las mismas que el '19') en su haber y con 30 años a sus espaldas. No obstante, 6 atacantes le pisan los talones al argentino. Quien más amenaza al de Tavernes de la Valldigna es el extremo de la Juventus Kenan Yıldız, quien sumó 10 dianas con 21 años, aunque sus 36 partidos disputados reflejan que necesitó más actuaciones para acercarse a las cifras de Espí. El resto de atacantes con un gol menos que el '19' levantinista son: Nikola Krstović (10 goles en 33 partidos con el Atalanta a sus 26 años), Keinan Davis (10 goles en 30 partidos con Udinese a sus 28 años), Gianluca Scamacca (10 goles en 24 partidos con el Atalanta a sus 27 años), Federico Bonazzoli (10 goles en 35 partidos con Cremonese a sus 29 años) y Riccardo Orsolini (10 goles en 35 partidos con el Bologna a sus 29 años). Y ninguno tiene más de 20 años ni registra el número de dianas de Carlos. Entre los atacantes con 20 años o menos, quienes ocuparían un hipotético top3 serían Semih Kılıçsoy, que anotó con el Cagliari 4 tantos en 22 partidos a sus 20 años; Jayden Adday, con 3 goles vistiendo la elástica del Como en 12 ocasiones; y Jeff Ekhator, del Genoa, marcando 3 dianas en 30 encuentros con 19 años.