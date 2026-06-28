Iker Muniain deja tirado al Salamanca UDS y se marcha a otro club

Giro inesperado en el futuro de Iker Muniain. El exjugador del Athletic abandona el Salamanca CF UDS apenas unas semanas después de firmar con el club castellano para convertirse en el nuevo entrenador de San Lorenzo de Almagro, uno de los equipos históricos del fútbol argentino.

La noticia, adelantada por el periodista Leandro Alves, ha causado sorpresa tanto en Salamanca como en Argentina. Muniain había iniciado recientemente su etapa en los banquillos de la mano del conjunto salmantino, pero la posibilidad de dirigir en la Primera División argentina ha cambiado por completo sus planes.

El exfutbolista siempre ha mostrado una especial conexión con el fútbol argentino y con San Lorenzo, una entidad a la que ha estado vinculado emocionalmente en los últimos años. La opción de asumir el mando de un club de la dimensión del conjunto azulgrana ha resultado decisiva para aceptar el desafío.

Su salida supone un importante contratiempo para el Salamanca CF UDS, que había depositado una gran confianza en el navarro para liderar el proyecto deportivo de la próxima temporada. El club deberá ahora buscar un nuevo técnico cuando la planificación ya se encontraba en marcha.

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Oportunidad única

Para Muniain, la aventura representa un importante salto en su todavía corta carrera como entrenador. Tras una trayectoria brillante como futbolista, especialmente en el Athletic Club, el navarro afronta ahora el reto de dirigir a uno de los equipos con mayor historia del fútbol argentino.