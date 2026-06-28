El Mundial por continentes | África arrasa y Asia decepciona

Históricamente, los Mundiales han estado marcados por el dominio de Europa y, en menor medida, de Sudamérica. Sin embargo, esta edición está dejando una fotografía inédita en la 'batalla de los continentes'. África se ha convertido en el continente más eficaz de la fase de grupos, clasificando nueve de sus diez selecciones para las eliminatorias, lo que supone un espectacular 90 % de efectividad.

Marruecos, Sudáfrica, Costa de Marfil, Egipto, Cabo Verde, Senegal, Argelia, República Democrática del Congo y Ghana continúan en la pelea por el título. Solo Túnez se quedó por el camino, eliminada como última del grupo F: la peor selección del campeonato en números absolutos junto con Irak y Uzbekistán. Precisamente, al lado de dos naciones del continente asiático, que ha protagonizado el papel más decepcionante en este capítulo.

América, mejor en el sur

Si los africanos sonríen ampliamente, las confederaciones de Asia y Oceanía, que solo registra a Nueva Zelanda desde que Australia decidió hace años pasarse a la CAF, lloran una eliminación masiva. Únicamente, la mencionada Australia y Japón han avanzado, ambas como segundas de grupo, dejando la presencia de Asia y Oceanía en un discreto 20 % en las rondas del K.O.

De hecho, el dato llama más la atención si se compara con el resto. Europa sigue siendo la confederación con mayor presencia en la fase final gracias a 13 equipos clasificados de 16 participantes (81,25 %), mientras que América ha logrado meter a 8 de sus 12 representantes (66 %). Si se divide a América en dos, norte y sur, los sudamericanos rebasarían ligeramente a Europa con una efectividad del 83 %. Solo Uruguay, fuera en un grupo débil liderado claramente por España, ha dicho adiós entre los combinados de la CONMEBOL. Además, tres de las seis clasificadas, han dejado sensaciones excelentes: la campeona Argentina, Colombia, superior en la última madrugada a Portugal en el empate sin goles, y Brasil, de menos a más, pese a la baja de Raphinha. Ecuador se metió tumbando a Alemania y Paraguay haciendo gala de su tradicional fortaleza defensiva.

Al norte, también han sido excelentes los rendimientos de México y Estados Unidos, que han logrado su billete como líderes de grupo. No obstante, en el otro extremo, en el de la eliminación sin argumentos competitivos, han quedado las caribeñas Haití, Curaçao y Panamá. El bagaje de la CONCACAF es del 50 %.

Europa resiste, pero África lidera la clasificación

En la UEFA, selecciones históricas como Alemania, España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Bélgica o Croacia siguen vivas, y con varias de ellas como serias candidatas a ganar el Mundial el 19 de julio en la final de Nueva York.

Sin embargo, de vuelta al continente triunfador en la fase de grupos, África, especialmente llamativo ha sido el caso de Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del campeonato. Los conocidos como los 'Tiburones Azules' finalizaron invictos la fase de grupos gracias a una organización defensiva impecable y a las actuaciones decisivas de su veterano guardameta Vozinha, que únicamente encajó dos goles en tres encuentros. Bien lo sabe España. Argentina no debería confiarse.

Redacción SD

Marruecos, el máximo exponente del Atlas

Por primera vez, la CAN ha obtenido un porcentaje de clasificación tan alto en la primera ronda del KO en una Copa del Mundo. Las selecciones del continente africano afrontan desde ahora el reto de llegar más lejos todavía superando su 'talón de Aquiles', las fases eliminatorias. Marruecos ha confirmado que su histórica actuación en el anterior Mundial no fue casualidad. Los 'leones del Atlas' han vuelto a competir al máximo nivel, plantando cara a Brasil y resolviendo con solvencia sus compromisos frente a Haití y Escocia. La experiencia de Achraf Hakimi y Brahim y el talento emergente de futbolistas como Ismael Saibari o Ayyoub Bouaddi reflejan el excelente momento que vive el fútbol marroquí. Aunque se les presenta un duro cruce con Holanda en los dieciseisavos.

Los marroquíes se presentan, nuevamente, como la gran alternativa africana para seguir rompiendo unas barreras que ellos mismos tiraron abajo hace cuatro años. Por primera vez, en Catar 2022, una selección africana accedió a semifinales, donde cayeron con Francia. Hasta entonces, el tope habían sido los cuartos de final con Camerún, (1990), Senegal (Corea y Japón 2002) y Ghana (Sudáfrica 2010). En 2026, senegaleses y ghaneses pueden volver a intentarlo.

Las claves del auge africano: formación en Europa y doble nacionalidad

Este crecimiento no responde a una casualidad. Detrás del éxito aparecen dos factores que llevan años consolidándose. El primero es la formación de los jugadores en academias europeas. Cada vez son más los jóvenes africanos que se incorporan desde edades muy tempranas a clubes de Francia, Bélgica, España o Inglaterra, donde adquieren una preparación táctica, física y competitiva de primer nivel.

El segundo elemento es el peso de la doble nacionalidad. Numerosos futbolistas nacidos en Europa han optado por defender los colores del país de origen de sus familias. Muchos se han desarrollado en canteras como las del PSG, Benfica, Chelsea u otros grandes clubes antes de convertirse en internacionales con Senegal, Marruecos, Ghana, Argelia o Costa de Marfil.

Este salto generacional recoge el testigo de leyendas como Didier Drogba, Samuel Eto'o, Yaya Touré o Jay-Jay Okocha, pioneros que situaron al continente en el escaparate internacional y allanaron el camino para unas generaciones que aspiran a escribir la página más brillante de la historia del fútbol africano. Sudáfrica, esta noche contra Canadá, será el primero en intentar seguir vivo en el Mundial camino a octavos de final.

Asia firma el gran fracaso del torneo

Si África celebra, Asia y Oceanía viven la cara opuesta. De sus diez representantes, únicamente Australia y Japón han conseguido superar la fase de grupos.

Selecciones que llegaban con aspiraciones como Corea del Sur, Irán, Catar o Arabia Saudí no lograron responder a las expectativas, mientras que Nueva Zelanda, Irak, Jordania y Uzbekistán tampoco pudieron competir con las mejores.

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Europa continúa siendo una potencia, América mantiene un rendimiento notable, pero el gran vencedor de esta primera fase tiene un nombre propio: África, el continente que ha dejado de ser la sorpresa para convertirse en una auténtica amenaza para cualquiera. Con nueve selecciones todavía en competición, la pregunta ya no es si el fútbol africano ha dado el salto. La gran incógnita es hasta dónde será capaz de llegar en este Mundial.