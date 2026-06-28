Nabil Fekir sale al mercado: oportunidad de oro para los equipos de LaLiga

Nabil Fekir vuelve a estar en el mercado. El futbolista francés ha finalizado su etapa en el Al-Jazira de Emiratos Árabes Unidos y se encuentra libre para negociar con cualquier club de cara a la próxima temporada.

A sus 32 años, el centrocampista ofensivo afronta un momento decisivo en su carrera. Después de su paso por el fútbol emiratí, Fekir busca un nuevo proyecto que le permita volver a competir al máximo nivel y aprovechar la experiencia acumulada a lo largo de una trayectoria marcada por el talento y la calidad técnica.

Nabil Fekir no descansa ante el Elche / Real Betis

El internacional francés cuenta con un importante cartel en Europa gracias a su pasado en el Olympique de Lyon y, especialmente, por su etapa en el Real Betis. Durante cinco temporadas en el conjunto verdiblanco se convirtió en uno de los futbolistas más determinantes del equipo, siendo una pieza fundamental en la conquista de la Copa del Rey de 2022.

Su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, su visión de juego y su golpeo de balón le permitieron ganarse el cariño de la afición bética y convertirse en uno de los referentes del equipo sevillano. Sin embargo, las lesiones también marcaron parte de su trayectoria en España y condicionaron sus últimas campañas antes de su salida hacia Emiratos Árabes Unidos.

Diferentes alternativas sobre la mesa

Ahora, Fekir estudia las distintas opciones que le ofrece el mercado. Su condición de agente libre lo convierte en una oportunidad atractiva para numerosos clubes, tanto europeos como de otras ligas, que buscan incorporar experiencia y talento sin afrontar un coste de traspaso.

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El futuro del francés todavía es una incógnita, pero su nombre vuelve a aparecer en el mercado internacional. Tras su aventura en Emiratos y su exitoso paso por LaLiga, Nabil Fekir afronta un nuevo desafío con el objetivo de prolongar una carrera que aún puede ofrecer varios capítulos más en el fútbol profesional.