Radiografía de Austria: el primer obstáculo a 'vida o muerte' en el Mundial para España

La fase de grupos en el Mundial 2026 llega a su fin, a partir de ahora una derrota significa quedarse fuera del Mundial, se acabó el tiempo para las cuentas, especulaciones y conjeturas, empieza la fase eliminatoria para las 32 selecciones que han logrado pasar con éxito la fase clasificatoria.

España ha hecho los deberes logrando el primer puesto del Grupo H, los muchachos de Luis de la Fuente dejaron serías dudas en su debut ante Cabo Verde, pero lograron una gran reacción en el segundo partido contra Arabia Saudí consiguiendo la primera victoria del combinado español en esta edición mundialista. El tercer partido ante Uruguay también se saldó con victoria, esta vez por la mínima, dejando de nuevos dudas en el ambiente pero con la certeza de ser una de las selecciones con billete para de dieciseisavos de final.

Los jugadores de España celebran el gol de Álex Baena / Francisco Guasco / EFE

Apoteósica clasificación de Austria

Con la clasificación a dieciseisavos certificada, España tenía que esperar al desenlace del partido que enfrentaba a Argelia y Austria, para conocer a su rival. Un encuentro que se decidió en los minutos finales con goles e incertidumbre. Marko Arnautovic golpeaba primero adelantando a Austria en el minuto 28, pero la selección argelina pondría el empate justo antes de llegar al descanso.

En la segunda mitad se notaba la tensión entre dos selecciones que buscaban un billete para los dieciseisavos, fue Austria la primera en 'golpear' Sabitzer volvía a poner a los suyos por delante en el marcador (1-2). Pero el argelino Riyad Mahrez tenía otros planes, el ex del Manchester City anotaría un doblete, con su último tanto en el 93' que daba la victoria a su selección y la enfrentaría a España, pero el partido no acaba hasta el pitido final, con coraje y a la épica, Saša Kalajdžić anotaba el tanto del empate en el último minuto, un gol que supone la clasificación de Austria para las rondas eliminatorias y convirtiendo a la selección austriaca en el próximo rival de España en el Mundial.

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Sasa Kalajdzic mete a Austria en dieciseisavos con un gol en el 95' / EFE

El duelo de dieciseisavos de final que enfrentará a España y Austria se jugará el próximo 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El combinado español parte como favorito, pero no debe confiarse en exceso, pues la selección austriaca es un combinado muy físico y peligroso, en esta edición la única selección capaz de vencerlos ha sido la Argentina de Lionel Messi.