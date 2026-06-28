Ryan Mendes, capitán de Cabo Verde, se enfrenta a 20 años de prisión por presunta violación

Cabo Verde es sin duda alguna la gran sensación del Mundial, en su primera participación mundialista han hecho historia clasificándose a dieciseisavos de final, de forma invicta, un dato que gana mayor relevancia si recordamos que quedó encasillada en el Grupo H, con selecciones como España, Uruguay y Arabia Saudí. En la siguiente ronda se verán las caras con la Argentina de Leo Messi, ocurra lo que ocurra, la actuación de los caboverdianos en esta edición es de sobresaliente.

Con este contexto todo deberían de ser buenas noticias y una alegría máxima por el hito alcanzado, pero ha salido ha la luz una noticia que ha enfriado los ánimos en el vestuario, según informa 'Globo Esporte', Ryan Mendes, capitán de Cabo Verde, está siendo investigado por la policía de Nueva Zelanda por una presunta violación a una mujer brasileña. Los hechos habrían sucedido en el mes de marzo de este año, cuando la selección de Cabo Verde viajo al país oceánico para disputar amistosos internacionales.

Mundial 2026: España - Cabo Verde, en imágenes. / RONALD WITTEK / EFE

Los hechos

La presunta víctima fue contratada por la Federación Neozelandesa de Fútbol, para ser la intérprete de la delegación de Cabo Verde. Según la información de 'Globo Esporte', los hechos ocurrieron tras el partido contra Chile en el hotel. Llamaron a la intérprete para una reunión social en una de las salas reservadas para la delegación caboverdiana, al finalizar dicha reunión, la mujer brasileña regreso a su habitación.

Minutos después Ryan Mendes toco a su puerta, ella pensando que era un tema de trabajo (la reunión anterior) abrió, allí se encontró con el capitán que presuntamente le agredió físicamente estrangulándole, golpeándole y mordiéndole mientras ella intentaba defenderse desesperadamente, consumando la agresión sexual.

El 10 de abril, la intérprete brasileña consumo la denuncia oficial ante la policía de Auckland, en la que aportó fotografías en las que se pueden ver cortes en la boca, moratones en el cuello, el costado y la pierna (imágenes a las que ha tenido acceso 'Globo Esporte'), aparte, de un informe médico de una cínica especializada en este tipo de situaciones.

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La investigación está abierta y Ryan Mendes, capitán de Cabo Verde, podría enfrentarse a 20 años de prisión por violencia sexual por este desagradable episodio.