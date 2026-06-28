Ugarte se rompe el cruzado en el Uruguay - España

Manuel Ugarte se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda durante el partido contra España, el viernes en Guadalajara, que marcó la eliminación de la Celeste del Mundial. Una lesión obligó a Ugarte, jugador del Manchester United, a abandonar la primera parte del partido que Uruguay perdió por 0-1 en la última jornada del Grupo H.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) anunció este domingo en un comunicado la peor de las presunciones que se tenían para la lesión del centrocampista de 25 años. Agregó la entidad que que se encuentra trabajando en conjunto con Manchester United para evaluar los próximos pasos con el jugador. Ugarte sufrió la lesión en el tramo final del primer tiempo del encuentro disputado en el estadio Akron de Guadalajara y abandonó la cancha en camilla.

Noticias relacionadas

Ugarte, titular habitual, había jugado 72 minutos en el partido de debut que terminó empatado 1-1 con Arabia Saudí, 70 en el 2-2 con Cabo Verde y 45 en la derrota por 0-1 ante la Roja.