¡Alerta con la final del Mundial 2026! La ONU advierte de este peligro

La final de la Copa del Mundo 2026 tiene un peligro cercano tal y como ha informado la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La Secretaría para el Cambio Climático ha emitido un informe alertando de las previsiones metereológicas que se esperan en Estados Unidos para principios del mes de julio. En concreto la ONU señala que el cambio climático está provocando "fenómenos meteorológicos extremos y olas de calor en todo el mundo"

Durante este Mundial la políticas para combatir los fenómenos meteorológicos se han notado más que nunca hasta el punto de tener que detener un partido por peligro de tormenta eléctrica como ocurrió en el Francia - Irak de la fase de grupos. De hecho no se detenía un partido de la Copa del Mundo por un motivo climatológico en 1974.

Kylian Mbappé celebra uno de los goles en el partido entre Francia e Irak en Filadelfia / Ángel Colmenares / EFE

La alerta meteorológica para la final del Mundial

Así pues las previsiones alertan de que de nuevo el clima puede hacer mella en el Mundial y, en este caso, en la gran final .En Nueva York acogerá el partido por el título el 19 de julio a las 15:00 hora peninsular. Las previsiones alertan de la llegada de una ola de calor a Estados Unidos en la zona de Nueva York y Nueva Jersey. Según explica la ONU en su informe: "Hace calor para los jugadores, para los aficionados, para todos. Es el cambio climático. El planeta se está calentando tras más de un siglo quemando combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Eso atrapa el calor en la atmósfera. Y ahora lo estamos notando, en todas partes".

Noticias relacionadas

No obstante otras zonas donde se disputa el torneo no están exentas de las altas temperaturas como las sedes mexicanas, California o Miami, por ejemplo. El sindicato de juagdores FIFPro ya denunció que se superaron los 28 grados centígrados en el Arabia Saudí-Uruguay y en el Suecia-Túnez. Habrá que estar alerta por que esta ola de calor puede alterar el partido más importante del Mundial.