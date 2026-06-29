Al Betis le salen fuertes competidores para firmar a Dani Ceballos

Dani Ceballos sigue teniendo al Real Betis como prioridad para la próxima temporada, aunque su regreso al Benito Villamarín no será sencillo. Según ha podido saber Radio MARCA Sevilla, el centrocampista cuenta con propuestas económicamente superiores a la oferta verdiblanca, lo que obligará al club bético a mejorar sus condiciones si quiere cerrar la operación.

Entre los equipos interesados destaca la Juventus, además de una importante oferta procedente del fútbol saudí. Sin embargo, la opción árabe no entra en los planes del futbolista, que tiene claro que su deseo es volver a vestir la camiseta del Betis y regresar al club en el que se formó.

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MADRID, 01/02/2026.- El centrocampista del Real Madrid Dani Ceballos (d) disputa un balón con el delantero del Rayo Vallecano Isi Palazón (i) durante el partido de LaLiga que enfrenta al Real Madrid y al Rayo Vallecano, este domingo, en el Santiago Bernabéu. EFE/ J.J.Guillén / J. J. Guillén / EFE

La idea del jugador no cambia

Pese a la competencia y a las diferencias económicas, Dani Ceballos mantiene su intención de jugar en el Benito Villamarín. El futbolista espera que ambas partes acerquen posturas en las próximas semanas y confía en que el esfuerzo del Betis permita hacer realidad un regreso que ilusiona a la afición verdiblanca y que podría convertirse en uno de los grandes movimientos del mercado.