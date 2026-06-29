Buenas noticias en España con la lesión de Nico Williams
El futbolista evita la rotura muscular y podría estar listo para un hipotético partido de octavos de final.
El partido de España contra Uruguay tuvo un peaje altísimo para La Roja. Más allá de la victoria frente al cuadro sudamericano y de la falta de chispa que está demostrando el equipo de Luis de la Fuente, el parte de bajas fue la peor noticia del cierre de la primera fase del Mundial 2026. Yeremi Pino y Nico Williams caían lesionados y su participación en el resto del torneo corría serio peligro.
De hecho Nico Williams escribió un mensaje en sus redes sociales revelando lo fastidiado que se sentía después de que Nico de la Cruz le produjera esa acción en el duelo contra Uruguay. Lo cierto es que la selección sudamericana se pasó de la raya en algunas acciones del final del partido, fruto de la frustración de caer eliminados estrepitosamente en la fase de grupos.
Desde ese día España está en vilo por no perder a uno de los futbolistas más importantes de la pasada Eurocopa 2024, que conquistó España. Finalmente las últimas informaciones desde la concentración de La Roja son positivas. Según ha informado RTVE la sensación con Nico Williams es positiva. El jugador del Athletic de Bilbao ha evitado la rotura muscular y tiene una contusión importante. Aunque no estará listo para el duelo de este jueves de dieciséisavos de final frente a Austria, sí se espera que estuviera listo para un hipotético partido de octavos de final.
Una buena noticia después del negativo parte de bajas del duelo contra Uruguay.
- El Valencia CF convence a Guido Rodríguez y cierra su continuidad en Mestalla
- Parte médico de Yéremy Pino y Nico Williams en la Selección tras sus lesiones en el Mundial
- Valencia Basket 'ata' a su primer fichaje 'Top': TJ Shorts
- Horas clave para el futuro de Koba Koindredi
- Jean Montero tras el título con Valencia Basket: 'Fui al que más le dieron, en redes, en todos lados... y son cosas que hieren
- Guido Rodríguez: un fichaje del Valencia CF sin plan B
- David Otorbi oposita a una vacante en el Valencia CF
- LaLiga Hypermotion llama a la puerta de Víctor jr. mientras espera a la pretemporada del Valencia CF