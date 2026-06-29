Lo Celso se pronuncia sobre su futuro en el Betis durante la disputa del Mundial con Argentina

Giovani Lo Celso ha lanzado un mensaje de tranquilidad al beticismo en pleno Mundial. El centrocampista argentino, relacionado en las últimas semanas con un posible regreso a River Plate, dejó claro que su futuro pasa por el Real Betis y descartó cualquier movimiento inmediato.

Lo Celso celebra su gol ante Jordania. / EFE

Tras debutar y marcar con Argentina en el Mundial 2026, el rosarino fue preguntado por los rumores de mercado y se mostró contundente: “Tengo contrato en el Betis y estoy muy bien”. Además, insistió en que no es el momento de hablar de un posible cambio de equipo, ya que está centrado exclusivamente en la selección argentina.

Las palabras del internacional argentino suponen una gran noticia para el Betis. Lo Celso, uno de los futbolistas con más calidad de la plantilla, parece dispuesto a continuar en el proyecto de Manuel Pellegrini, mientras el club prepara la próxima temporada con el objetivo de volver a competir en Europa. Su buen rendimiento en el Mundial, además, refuerza su importancia dentro del conjunto verdiblanco.

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Las palabras de Lo Celso

"No es momento para hablar de eso y ni tampoco creo que sea algo que va a suceder. Tengo contrato en Betis, estoy muy bien y estoy 100% enfocado en el Mundial, en lo que es representar esta camiseta. Se viene algo muy lindo por delante", aseguró Lo Celso, quien disfruta de la Albiceleste tras perderse el Mundial de Catar por lesión: "Una emoción muy grande, más que nada por el recorrido. Debutar en un Mundial con un gol es muy emocionante. Lo de hoy es inolvidable".