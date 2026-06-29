Los equipos interesados en Chimy Ávila después de rescindir contrato con el Betis
El delantero queda libre y tiene intereses de clubes españoles como el Real Oviedo, Racing de Santander y Deportivo de A Coruña
El futuro del Chimy Ávila parece cada vez más lejos del Real Betis. El club verdiblanco ejecutará la cláusula de 50.000 euros para rescindir el contrato del delantero argentino, poniendo fin a una etapa marcada por las lesiones y la falta de continuidad.
Pese a su escaso protagonismo en LaLiga, el atacante sí tuvo presencia en Europa, donde disputó nueve encuentros de Europa League durante la pasada temporada. Sin embargo, su papel dentro del equipo fue perdiendo peso y todas las partes consideran que ha llegado el momento de separar sus caminos.
Varios equipos tras su pista
Con la carta de libertad bajo el brazo, el Chimy ya despierta interés en el fútbol español. Real Oviedo, Racing de Santander y Deportivo de A Coruña siguen de cerca la situación del argentino, según el periodista Juanma López, que busca un nuevo destino para recuperar protagonismo y volver a sentirse importante. A sus 32 años, el delantero afronta una nueva etapa en su carrera con varios proyectos encima de la mesa y con el objetivo de reencontrarse con su mejor versión.
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