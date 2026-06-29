El ex del Valencia CF y Levante UD Juanfran García hace las Américas

El exfutbolista del Valencia CF y Levante UD Juanfran García emprende una nueva aventura profesional y lo hace cruzando el Atlántico. El técnico valenciano afrontará su primera experiencia internacional en los banquillos tras convertirse en el nuevo entrenador del Club Atlético Independiente Siguatepeque de la Primera División de Honduras, un paso más en una carrera que, después de una brillante trayectoria como jugador, sigue creciendo desde los banquillos.

El conjunto centroamericano anunció oficialmente su incorporación con el siguiente comunicado: "Este día anunciamos la llegada del estratega Juan Fransisco García "JuanFran" como nuevo entrenador del Club Atlético Independiente de Primera División. Con una destacada trayectoria como jugador en clubes como Levante, Valencia, Celta de Vigo, Ajax, Beşiktaş y AEK Atenas, además de representar a la Selección de España en el Mundial de Corea-Japón 2002. Como entrenador ha formado parte de proyectos en Aston Villa (Scout), CD Lugo, Ponferradina y Arenteiro. Bienvenido al altiplano central! Vamos juntos por grandes objetivos".

Un "honor" de reto

Juanfran, que hasta la fecha había desarrollado su carrera como técnico en España y también como scout en el Aston Villa, afronta así un desafío ilusionante en el fútbol hondureño con el objetivo de seguir consolidándose como entrenador principal. El propio técnico mostró su satisfacción por este nuevo reto a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de ilusión: "Es un honor poder anunciar mi primera experiencia a nivel Internacional como DT y quiero agradecer a @clubindependientesiguatepeque que haya confiado en mi persona para este bonito y apasionante proyecto deportivo… Nos vemos pronto…"

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Con esta nueva etapa, Juanfran García inicia una aventura en el continente americano con la intención de trasladar toda la experiencia acumulada durante una carrera en la élite del fútbol europeo a un proyecto que confía en su liderazgo para pelear por objetivos ambiciosos en la máxima categoría hondureña.