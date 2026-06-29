Forlán desvela el motivo de la cantada de Muslera en el España - Uruguay del Mundial: ¿verdad o excusa?

El ex delantero del Villarreal CF Diego Forlán salió en defensa de Fernando Muslera tras las críticas recibidas por el guardameta uruguayo después de su actuación frente a España en el Mundial. El exportero quedó señalado por el gol de Álex Baena, una acción en la que muchos consideran que pudo haber hecho más para evitar el tanto que terminó dando la victoria al combinado español.

Durante su participación en La Casa del Kun, programa de ESPN, el exdelantero explicó que Muslera afrontó el encuentro en unas condiciones físicas muy complicadas. Según reveló, el portero disputó el partido después de haber pasado la noche anterior con una fiebre de entre 40 y 41 grados, un detalle que, a su juicio, ayuda a entender su rendimiento.

Sobre Bielsa, Fede y Darwin Núñez

Forlán también fue preguntado por la situación de la selección uruguaya y el trabajo de Marcelo Bielsa. Aunque evitó profundizar en la valoración del técnico argentino, dejó clara su preferencia por que el banquillo de la Celeste esté ocupado por un entrenador nacional. "Prefieron un uruguayo", confesó.

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AME4977. GUADALAJARA (MÉXICO), 26/06/2026.- Juan Sanabria (d) de Uruguay disputa un balón con Lamine Yamal de España este viernes, previo a un partido del grupo H del Mundial de la FIFA 2026 entre Uruguay y España en el estadio Akron en Guadalajara (México). EFE/ Alex Cruz / Alex Cruz / EFE

Además, el exinternacional puso el acento en las dificultades con las que Uruguay llegó al torneo. "Arrastrábamos problemas internos y el equipo no llegó en las mejores condiciones", explicó. En ese sentido, recordó que, si bien futbolistas como Fede Valverde llegaron en un buen momento, otros jugadores importantes acusaban lesiones o una falta de ritmo competitivo, como ocurrió con Darwin Núñez.