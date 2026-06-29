El Barça pregunta por Harry Kane
La prensa británica informa del interés del club español por el delantero del Bayern
Julián Álvarez sigue siendo la prioridad pero se estudia la opción para firmar al capitán de Inglaterra
El FC Barcelona sigue trabajando el mercado estival. Tras la incorporación del atacante inglés, Anthony Gordon, el club de LaLiga quiere seguir reforzando la parte ofensiva. En concreto, la posición del "9". Robert Lewandowski ya tiene un nuevo destino y Julián Álvarez sigue siendo la prioridad, pero los "blaugrana" estudian otra opción para la posición de delantero.
Según ha informado el Daily Mail, el Barça ha preguntado por Harry Kane. Esta opción ya la valoró el invierno pasado y la seguirá estudiando una vez pase el Mundial. Al futbolista inglés le queda por cumplir un año de contrato en Munich y los catalanes preparan una ambiciosa operación como segunda opción.
Kane ha sumado un total de 61 goles y 7 asistencias en sus 51 partidos de esta última temporada. En este Mundial ya suma 3 tantos con Inglaterra en los tres partidos jugados de fase de grupos. Los ingleses jugarán los dieciseisavos ante RD Congo, ¿cuántos goles anotará el delantero en la ronda eliminatoria?. ¿Acabará firmando por el Barça y jugará en el tridente con su compañero de selección?
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