Juan Mata se convierte en accionista de su club actual

A sus 38 años, Juan Mata ha firmado una gran temporada con el Melbourne Victory. Ha anotado 5 goles, ha dado 12 asistencias y ha sido elegido el mejor jugador de la liga Australiana. Ahora, además pasa a formar parte del accionariado del club para ampliar su relación con el equipo australiano más allá de los terrenos de juego.

"Juan es un inversor con un criterio excelente"

El Melbourne Victory lo ha anunciado en un comunicado a través de sus redes sociales, en el que además añaden que el futbolista asturiano “presidirá un comité de fútbol de reciente creación en el Club una vez que decida retirarse como jugador”. Por su parte, Mata se encuentra feliz de poder seguir formando parte del club porque cree que el fútbol australiano tiene un futuro prometedor.

El exvalencianista se ha convertido en uno de los pocos futbolistas internacionales en activo que adquiere una participación en la propiedad del club en el que está jugando. John Dovatson, presidente del club, comentó: “Que un futbolista del calibre de Juan decida apostar por el Melbourne Victory es un momento histórico para nosotros y para el fútbol de este país. Juan es un inversor con un criterio excelente, que ya cuenta con participaciones en franquicias deportivas de élite a nivel global”.

Está viviendo el Mundial de cerca

Mata está siguiendo de cerca el Mundial de fútbol de 2026. El jugador español ha comentado varios partidos en ITV, una famosa cadena de televisión británica. Allí ha coincidido con el ex entrenador del Valencia Gary Neville y con alguna leyenda de la Premier League como Patrick Vieira.

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Juan Mata con la camiseta del Valencia / JM López

Desde la cabina de comentarista, el futbolista asturiano ha podido vivir en primera persona un gran triunfo del fútbol australiano. Es la primera vez que el país oceánico consigue pasar la fase de grupos de una Copa del Mundo. Pasaron de ronda como segundos por delante de Paraguay y Turquía y en dieciseisavos de final se enfrentarán a Egipto el 3 de julio.