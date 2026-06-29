El Manchester City prepara otro golpe en el mercado: nuevo fichaje por más de 100 millones

El Manchester City vuelve a agitar el mercado con una operación de enorme calibre y está dispuesto a dar un nuevo golpe con una operación de enorme magnitud: el fichaje de Sandro Tonali por una cifra que rondaría los 100 millones de euros. El centrocampista italiano se ha convertido en el gran objetivo del club inglés para reforzar su medular de cara a la próxima temporada y asumir un papel clave en el nuevo proyecto deportivo.

Sandro Tonali celebra el primer gol de los italianos en el partido de la repesca que han jugado ante Irlanda del Norte en Bérgamo / MICHELE MARAVIGLIA / EFE

Tonali, actualmente en el Newcastle, ha recuperado su mejor nivel tras un periodo complicado y ha vuelto a ser uno de los mediocentros más valorados de Europa. Su capacidad para abarcar campo, su criterio con balón y su personalidad en partidos de máxima exigencia han llamado la atención de la dirección deportiva del City, que lo ve como un futbolista ideal para liderar el centro del campo en los próximos años.

El club inglés considera que la posible operación encajaría dentro de su estrategia de rejuvenecer la plantilla sin perder competitividad. La salida de piezas importantes en el eje del equipo ha acelerado la necesidad de incorporar un perfil como el del italiano, capaz de aportar equilibrio, intensidad y calidad en la salida de balón.

Piedra angular del Newcastle

En el Newcastle, Tonali se ha consolidado como una pieza fundamental del proyecto, lo que complica cualquier negociación. Sin embargo, el interés del City es firme y la potencia económica del club de Mánchester podría ser determinante si decide lanzar una oferta definitiva.

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Mientras el mercado apenas empieza a moverse, el nombre de Sandro Tonali ya se sitúa en el centro de una de las grandes historias del verano. Si la operación llega a concretarse, sería uno de los fichajes más importantes de la temporada en Europa y un movimiento clave en la reconstrucción del City.