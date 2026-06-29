El Mundial 2026 pasará a la historia para los equipos africanos

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) llegaba al Mundial 2026 con 10 selecciones clasificadas, el mayor número de su historia. Tras la fase de grupos, 9 de los 10 países africanos han conseguido clasificarse para los dieciseisavos de final, un acontecimiento sin precedentes para el continente.

Tras 17 días y 3 intensas jornadas de competición: Marruecos, Sudáfrica, Senegal, Costa de Marfil, Ghana, Cabo Verde, Egipto, Congo y Argelia consiguieron un billete para los dieciseisavos. La única selección que se quedó fuera fue Túnez.

Cabo Verde se clasificó para los dieciseisavos como segundo de grupo / SAM WASSON

Los registros de las selecciones de la CAF hasta ahora

Hasta la fecha, el máximo número de selecciones africanas que habían disputado una Copa del Mundo al mismo tiempo era 6. Fue en 2010, donde aunque solamente había un máximo de 5 plazas contaban con una extra para Sudáfrica por ser anfitriona del torneo. En aquel Mundial, solamente Ghana consiguió pasar a las rondas eliminatorias.

El récord de selecciones africanas clasificadas para las eliminatorias era de 2 equipos. Lo habían logrado en 2 ocasiones. Primero fue en Brasil 2014, en el que Nigeria y Argelia lograron clasificarse para octavos, pero ninguno de los dos países logró avanzar más. Después, en Qatar 2022, Senegal y Marruecos volvieron a repetir la gesta. En aquel torneo, Marruecos logró avanzar hasta las semifinales y se convirtió en el mejor resultado de una selección africana en una Copa del Mundo.

Ounahi volvió a ser importante para Marruecos. / EFE

Ahora cuentan con 9 selecciones (8 tras la eliminación de Sudáfrica) que intentarán llegar lo más lejos posible en las rondas eliminatorias. Es cierto que el formato actual del Mundial aumenta las probabilidades de que ocurran este tipo de “récords”, pero hay que tener en cuenta que 5 de las 9 selecciones africanas clasificadas lo han hecho como segundas de su grupo. Es decir, en el formato antiguo también se habrían clasificado.

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Los enfrentamientos de los equipos africanos

La primera en caer ha sido Sudáfrica, que perdió ayer ante Canadá en los últimos minutos. El resto de selecciones jugarán sus partidos durante los próximos días y sus enfrentamientos son: Países Bajos - Marruecos (30 de junio a las 3 de la madrugada), Costa de Marfil - Noruega (30 de junio a las 19:00), Inglaterra - RD Congo (1 de julio a las 18:00 de la tarde), Bélgica - Senegal (1 de julio a las 22:00), Suiza-Argelia (3 de julio a las 5 de la madrugada), Australia - Egipto (3 de julio a las 20:00), Argentina - Cabo Verde (4 de julio a las 12 de la noche) y Colombia - Ghana (4 de julio a las 3 de la madrugada).