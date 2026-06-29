Muslera se la juega a Marcelo Bielsa: más leña al fuego en Uruguay tras caer eliminada del Mundial
El guardameta uruguayo jugó el decisivo encuentro ante España afectado por un proceso febril, una condición que desconocía el seleccionador
Fernando Muslera disputó el decisivo encuentro ante España sin encontrarse al cien por cien. Según ha informado el periodista Martín Charquero, el guardameta uruguayo sufrió un proceso febril en las horas previas al partido, una circunstancia que conocía el cuerpo médico de la selección, pero que no habría sido comunicada a Marcelo Bielsa.
Pese a su estado físico, el veterano portero decidió jugar uno de los encuentros más importantes del Mundial para Uruguay. La situación añade un nuevo capítulo a la complicada eliminación de la Celeste, que cayó ante España y quedó fuera del torneo en medio de un clima de tensión y numerosas críticas por el rendimiento del equipo.
Mala gestión de vestuario
La revelación también vuelve a poner el foco sobre la gestión interna de la selección uruguaya. El hecho de que Bielsa no fuera informado del estado de Muslera podría generar nuevas dudas dentro de una concentración que ya ha vivido momentos complicados durante el campeonato. Mientras tanto, la actuación del portero adquiere ahora una nueva dimensión al conocerse que disputó el partido pese a no encontrarse en plenas condiciones físicas.
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