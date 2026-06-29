Oficial: El Manchester City anuncia el sustituto de Guardiola

Oficial. El Manchester City ha anunciado el fichaje de Enzo Maresca como nuevo entrenador y sustituto de Pep Guardiola. El italiano ha firmado un contrato de tres años hasta el 30 de junio de 2029. Para Maresca, esta será su tercera etapa en el Club, y llega con una amplia experiencia y un palmarés de éxitos al más alto nivel.

“El Manchester City es un club que conozco muy bien y tener la oportunidad de dirigir a este equipo es una oportunidad magnífica para mí”, dijo Maresca. “El City es un club de fútbol increíblemente bien gestionado. Todo lo que hacen es innovador, planificado y con un propósito. Para un entrenador, eso es una situación ideal. Me proporciona la estabilidad que necesito para desempeñar mi trabajo con eficacia.”

“Esta será mi tercera etapa aquí. Conozco este club, conozco las exigencias y conozco las expectativas. La calidad de las personas que trabajan aquí es lo que lo hace tan especial, y quiero agradecerles la confianza que han depositado en mis capacidades. Estoy deseando empezar a entrenar a los jugadores. Quiero que ganemos, que juguemos bien al fútbol y que disfrutemos de la presión de representar al Manchester City.”

Aval del presidente

El presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, cree que el City y Maresca son la combinación perfecta y afirma que el estilo de fútbol que prefiere el italiano es un reflejo de los valores del club.

“Enzo es una persona que siempre ha buscado oportunidades para superarse y tener éxito en su carrera directiva. Aporta una personalidad, pasión e inteligencia que se ajustan perfectamente a nuestras necesidades. Se reincorpora a una organización que comparte plenamente su ambición y sus ganas de triunfar, por lo que su regreso al Manchester City es, por tanto, un paso natural y bienvenido tanto para él como para el Club. Enzo hereda una plantilla y una organización futbolística perfectamente adaptadas para reflejar y desarrollar su estilo de fútbol, y todos estamos deseando ver el impacto que puede tener para seguir consolidando el éxito del Club"

El candidato de Ferran Soriano

El consejero delegado, Ferran Soriano, añadió: «Enzo fue el candidato más destacado entre los que consideramos. Conocemos su personalidad y su visión de cómo se debe jugar al fútbol. Es un hombre íntegro, carismático y apasionado. Además de sus éxitos en el Chelsea y el Leicester, su trayectoria en el City habla por sí sola. Dirigió nuestro equipo EDS con distinción y fue un contribuyente clave en la histórica temporada del triplete"

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“Nos aseguraremos de que reciba todo lo necesario para tener éxito aquí y todos esperamos con gran interés ver su impacto positivo en la siguiente fase del progreso del Club.” El comunicado finalizaba con un deso de suerte:"Todos en el Manchester City le deseamos a Enzo la mejor de las suertes en su preparación para este nuevo y emocionante desafío.