Primer contratiempo para Vedat Muriqi tras marcharse del Mallorca y fichar por el Fenerbahçe

Vedat Muriqi no ha tenido el estreno deseado en su regreso al Fenerbahçe. El exdelantero del Mallorca se ha lesionado en los primeros compases de la pretemporada y estará aproximadamente un mes de baja, según ha informado el periodista Yağız Sabuncuoğlu, lo que supone un contratiempo importante en su puesta a punto con el conjunto turco.

PAMPLONA, 07/03/2026.- El delantero del RCD Mallorca Vedat Muriqi celebra su gol (0-1) durante el partido de Liga que Osasuna y Mallorca disputan este sábado en el estadio de El Sadar, en Pamplona. EFE/Jesús Diges / EFE/Jesus Diges / EFE

El atacante kosovar, que vuelve a una liga en la que ya dejó buenas sensaciones en etapas anteriores, se incorporó este verano con la intención de ser una pieza clave en el proyecto del Fenerbahçe. Sin embargo, esta lesión le obligará a detener su preparación justo en el momento en el que buscaba adaptarse al ritmo del equipo y ganarse un puesto en el once titular desde el inicio del curso.

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Leyenda pese al descenso

En el Mallorca, Muriqi se convirtió en uno de los jugadores más importantes del equipo, destacando por su poderío físico, su juego aéreo y su capacidad para decidir partidos en momentos clave. Su salida dejó un hueco notable en el ataque bermellón, donde era considerado un referente ofensivo y un futbolista muy querido por la afición.