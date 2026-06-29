Otro seleccionador que dimite tras el Mundial

El técnico Hong Myung-bo dimitió este domingo como seleccionador de Corea del Sur después de la eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026, renuncia que presentó junto a su disculpa pública en una breve intervención en rueda de prensa.

"Quisiera ofrecer mis más sinceras disculpas al pueblo (coreano) que ama el fútbol y apoyó a la selección nacional. Renuncio a mi cargo como seleccionador nacional", declaró en la rueda de prensa celebrada en la base del equipo asiático en Zapopan, México, que recogen los medios surcoreanos. "No obtuvimos los resultados que los aficionados esperaban, y la responsabilidad recae enteramente sobre mí. No puedo decir que todas mis decisiones hayan sido las correctas, pero las tomé pensando en el fútbol coreano", añadió Hong, que leyó su declaración en apenas dos minutos y no atendió a preguntas de los medios.

Corea del Sur quedó eliminada del Mundial después de completarse la fase de grupos y no ser una de las ocho mejores terceras que avanzaban a dieciseisavos de final. El equipo asiático empezó en el Grupo A con victoria ante República Checa, pero después perdió contra México y Sudáfrica, para alimentar el malestar en su país y la presión sobre la Asociación Coreana de Fútbol (KFA). El técnico Hong Myung-bo ya tenía previsto dejar el cargo tras la cita mundialista. Es el segundo entrenador que dimite tras el de Escocia, aunque también fue cesado el de Túnez tras sólo una jornada de campeonato.

Segunda etapa tras sustituir a Klinsmann

El exfutbolista Hong Myung-bo, uno de los artífices de las semifinales en el Mundial 2002 que disputaron como anfitriones, tomó el cargo en 2024 sustituyendo a Jurgen Klinsmann y había dirigido ya a los 'Tigres de Asia' en el Mundial de 2014. Como entonces, volvió a quedarse en la fase de grupos.

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Jürgen Klinsmann. / EFE

En los días previos al Mundial, el presidente de la KFA, Chung Mong-gyu, en el cargo desde 2013, dijo que renunciaría después del torneo en Norteamérica, en medio de una gestión bajo lupa por la falta de transparencia, de conexión con el aficionado y una serie de nombramientos de directivos a la que incluso metió mano el Gobierno.