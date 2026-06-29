El Tenerife prepara la bomba del mercado en Segunda División: oferta por un campeón del mundo

Pedro Rodríguez podría protagonizar uno de los regresos más especiales del fútbol español. El delantero tinerfeño, de 38 años, cuenta con una oferta formal del CD Tenerife para volver a la isla y vestir nuevamente la camiseta del club en Segunda División.

Pedro Rodríguez con la Lazio / EFE

El exjugador del Barcelona, Chelsea y Lazio entre otros afronta la recta final de su carrera y la posibilidad de regresar a casa cobra cada vez más fuerza. Formado en la cantera blanquiazul antes de dar el salto al Barça, Pedro tendría la oportunidad de cerrar el círculo donde todo comenzó y convertirse en el gran referente del nuevo proyecto del Tenerife.

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Impacto en Tenerife

Su llegada supondría mucho más que un fichaje. El campeón del mundo y de Europa regresaría al club de su tierra después de una trayectoria legendaria, aportando experiencia, liderazgo y una enorme ilusión a la afición tinerfeña. Un regreso cargado de simbolismo que podría convertirse en una de las historias más emotivas del mercado de verano.