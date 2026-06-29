El Tenerife prepara la bomba del mercado en Segunda División: oferta por un campeón del mundo
Pedro Rodríguez, a sus 38 años, ha recibido una propuesta formal del club para regresar a la isla y al club del que es canterano
Pedro Rodríguez podría protagonizar uno de los regresos más especiales del fútbol español. El delantero tinerfeño, de 38 años, cuenta con una oferta formal del CD Tenerife para volver a la isla y vestir nuevamente la camiseta del club en Segunda División.
El exjugador del Barcelona, Chelsea y Lazio entre otros afronta la recta final de su carrera y la posibilidad de regresar a casa cobra cada vez más fuerza. Formado en la cantera blanquiazul antes de dar el salto al Barça, Pedro tendría la oportunidad de cerrar el círculo donde todo comenzó y convertirse en el gran referente del nuevo proyecto del Tenerife.
Impacto en Tenerife
Su llegada supondría mucho más que un fichaje. El campeón del mundo y de Europa regresaría al club de su tierra después de una trayectoria legendaria, aportando experiencia, liderazgo y una enorme ilusión a la afición tinerfeña. Un regreso cargado de simbolismo que podría convertirse en una de las historias más emotivas del mercado de verano.
- El Valencia CF convence a Guido Rodríguez y cierra su continuidad en Mestalla
- Parte médico de Yéremy Pino y Nico Williams en la Selección tras sus lesiones en el Mundial
- Valencia Basket 'ata' a su primer fichaje 'Top': TJ Shorts
- Jean Montero tras el título con Valencia Basket: 'Fui al que más le dieron, en redes, en todos lados... y son cosas que hieren
- Horas clave para el futuro de Koba Koindredi
- Guido Rodríguez: un fichaje del Valencia CF sin plan B
- David Otorbi oposita a una vacante en el Valencia CF
- LaLiga Hypermotion llama a la puerta de Víctor jr. mientras espera a la pretemporada del Valencia CF