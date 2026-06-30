El gol más triste del Mundial 2026

El Mundial 2026 está sirviendo para conocer muchas historias distintas, pero la de Gakpo sin duda es una de las más tristes. En el minuto 72, el delantero holandés abrió el marcador del encuentro y puso por delante a su selección. Lo que debería haber sido un momento de pura alegría se convirtió en una escena desgarradora. Nada más batir a Bono, Gakpo señaló al cielo, se llevó las manos a la cara y rompió a llorar arrodillado sobre el césped.

Apenas 48 horas antes del encuentro de dieciseisavos de final, la selección holandesa anunció que el jugador y su pareja, Noa van der Bij, habían perdido al bebé que esperaban. Pese a que el cuerpo técnico le dio libertad para regresar con su familia, Gakpo decidió quedarse en la concentración para poder ayudar a su equipo.

Gakpo y sus compañeros celebran el gol ante Marruecos / @OnsOranje

Se quedó para ayudar a su equipo

En las horas previas al partido, el entrenador de la 'oranje' y varios jugadores elogiaron la fortaleza de la pareja. “Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos en cuanto a apoyo, como jugadores y como cuerpo técnico”, dijo Koeman. Van Dijk, capitán de la selección, declaró: “Lo más importante es preguntar: ¿Qué necesitas? Son noticias terribles y demuestran que el fútbol es secundario. Hay cosas más importantes en la vida. Es muy triste, pero Cody lo afronta”, a lo que añadió que Gakpo es una persona “muy madura” y que respetaba “profundamente” la forma en la que él y su familia están manejando la situación.

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Países Bajos no consiguió clasificarse

Frente a Marruecos, Gakpo fue titular y anotó un gol. Lamentablemente para él y su selección, este tanto no sirvió para que Países Bajos lograra un billete para los octavos de final. Issa Diop empató en el minuto 91’ y mandó el encuentro a la prórroga. En el tiempo extra, Gakpo se marchó sustituido en el minuto 113’ y ningún equipo consiguió desequilibrar el marcador. Finalmente, el partido se decidió en los penaltis y Marruecos eliminó a Países Bajos.