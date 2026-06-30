Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram
Entrenamiento de la selección española para preparar el partido ante Austria

Entrenamiento de la selección española para preparar el partido ante Austria

Agencias

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Entrenamiento de la selección española para preparar el partido ante Austria

Agencias

Atlas News

Añádenos en Google

La selección española de fútbol se ha vuelto a ejercitar en Estados Unidos. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente ya prepara los dieciseisavos de final del Mundial. España se mide el jueves por la noche a Austria en Los Ángeles. En caso de pasar, el combinado nacional jugaría contra Portugal o Croacia en octavos. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents