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Entrenamiento de la selección española para preparar el partido ante Austria

Agencias Atlas News

La selección española de fútbol se ha vuelto a ejercitar en Estados Unidos. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente ya prepara los dieciseisavos de final del Mundial. España se mide el jueves por la noche a Austria en Los Ángeles. En caso de pasar, el combinado nacional jugaría contra Portugal o Croacia en octavos. Más información