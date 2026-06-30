¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Entrenamiento de la selección española para preparar el partido ante Austria
Atlas News
La selección española de fútbol se ha vuelto a ejercitar en Estados Unidos. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente ya prepara los dieciseisavos de final del Mundial. España se mide el jueves por la noche a Austria en Los Ángeles. En caso de pasar, el combinado nacional jugaría contra Portugal o Croacia en octavos. Más información
Últimos vídeos
VALENCIA BASKET