Horario y dónde ver el partido entre España y Austria de dieciseisavos del Mundial

Ha llegado la hora de la verdad para la selección española en el Mundial. Turno los dieciseisavos, donde la Roja se enfrenta a Autria por un puesto en octavos de final y seguir avanzando en la lucha por el título. Después de certificar su billete como primera de grupo y evitar a 'cocos' de la talla de Argentina, Brasil o Inglaterra hasta una hipotética final, el combinado español cuenta los días para iniciar su andadura hacia el partido por el título del próximo 19 de julio.

El partido que enfrenta a España con Austria, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, se celebrará este jueves, 2 de julio, a las 21.00 horas, en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El partido de España contra Uruguay tuvo un peaje altísimo para La Roja. Más allá de la victoria frente al cuadro sudamericano y de la falta de chispa que está demostrando el equipo de Luis de la Fuente, el parte de bajas fue la peor noticia del cierre de la primera fase del Mundial 2026. Yeremi Pino y Nico Williams caían lesionados y su participación en el resto del torneo corría serio peligro. Finalmente las últimas informaciones desde la concentración de La Roja son positivas. Según ha informado RTVE la sensación con Nico Williams es positiva. El jugador del Athletic de Bilbao ha evitado la rotura muscular y tiene una contusión importante. Aunque no estará listo para el duelo de este jueves de dieciséisavos de final frente a Austria, sí se espera que estuviera listo para un hipotético partido de octavos de final.

Nico Williams y Yéremy Pino, en un entrenamiento de España / SD

El primer rival de España en la fase final del Mundial 2026 será Austria, la segunda clasificada del grupo J. El 'Das Team' consiguió el billete hacia dieciseisavos después de empatar sobre la bocina contra Argelia, sumando un punto vital y arrebatándole la segunda posición a los 'Zorros del Desierto', que quedaron encuadrados con Suiza en un cruce que se antoja más asequible que el de su rival.

Fecha y hora del España-Austria

El partido entre España y Austria, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, se disputará el próximo jueves 2 de julio a las 21:00 horas (CET).

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¿Dónde ver el partido gratis por TV y en directo?

En España, el partido entre la selección española contra Austria en los dieciseisavos del final del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play. Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición y emitirá los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales. Además, desde Superdeporte contaremos todo suceda en el próximo partido de España en el Mundial 2026 a través de nuestro directo.