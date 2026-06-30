Marruecos y Mauritania optan al título en el COTIF 2026

El COTIF empieza en breve. El torneo internacional de fútbol que se disputa desde 1984 en l’Alcúdia (Valencia) ya conoce el calendario de enfrentamientos, que empezarán el 20 de julio, en un campeonato que se alargará hasta el día 30. Once días de rivalidades futbolísticas que servirán para dilucidar el equipo que reemplazará en el cetro a Argentina, que venció brillantemente en 2025 su cuarto torneo (2012, 2018, 2022 y 2025). Intentará revalidar título, treinta años después, la selección nacional de Marruecos, quizá la máxima favorita. Los Leones del Atlas ganaron en 1996 y empezaron por entonces a demostrar que lo suyo era algo serio, como ya han constatado sobremanera en las últimas Copas del Mundo. Formarán grupo con el Sevilla FC, el Levante UD y el SEC Brasil, un conjunto que aspira a seguir exponiendo en España el potencial del fútbol de la Verdeamarela.

Cartel del COTIF 2026. / COTIF

El otro grupo estará compuesto por la Selección Nacional de Mauritania, el Valencia CF, el Elche y el CF Castellón. Los africanos son asiduos en el último lustro en el COTIF, donde han registrado una mejoría considerable. El año pasado estuvieron a las puertas de la final. El Valencia CF, por su parte, son el equipo que más veces ha jugado el COTIF, siendo también los que más títulos atesoran. Sus 12 participaciones le han reportado 6 títulos, aunque es cierto que el último data ya de 2011 (1984, 1985, 2000, 2005, 2009 y 2011). El Elche, sorprendentemente, cuenta con dos títulos, conseguidos en la presente década, en 2021 ante el Alzira tras el regreso del torneo una vez superada parcialmente la pandemia de COVID-19; y el otro en 2023 cuando venció contra pronóstico a Arabia Saudí en la final. El Castellón, por último, vuelve al COTIF que ya jugó en 2021 y lo hace tras la magnífica temporada de su primer equipo, que ha estado a las puertas del ascenso a LaLiga. El comité organizador ha querido premiar al conjunto orellut.

Mauritania es asidua en el último lustro en el COTIF, donde ha registrado una mejoría considerable. / CÉSAR MARCH

Inauguración y primeros partidos

El torneo se inaugurará el lunes 20 con la espectacular ceremonia que reunirá a todos los equipos, mientras ya el martes 21 jugarán los primeros enfrentamientos: la SEC Brasil contra el Sevilla a las 20:30 horas y el Levante contra Marruecos a las 22:45 horas.

Las gradas volverán a llenarse con el objetivo de vivir el mejor fútbol en vivo y “fichar” a esas futuras estrellas que, en breve, poblarán algunos de los clubes más selectos del mundo. De hecho, el presente Mundial celebrado en México, Canadá y Estados Unidos los disputan diecinueve jugadores que pasaron por el COTIF, con algunos tan destacados como Lautaro Martínez, Enzo Fernández, Cucurella, Ferran Torres, Baena, Colo Barco o Nico Paz.

Torneo femenino con sabor valenciano

El torneo femenino volverá a promocionar el deporte rey entre las mujeres, en un escenario que apuesta de nuevo por ellas. El Cañamás Naranja COTIF Femenino reunirá al CF Intercity, el CDFB Ontinyent, el CDFB l’Eliana, la UE l’Alcúdia, el Elche CF y el Ulearn FA. Estas últimas son las actuales campeonas del torneo, tras vencer el año pasado en la final al Levante UD.

El Promesas Istobal volverá a reunir a algunas de las academias más potentes

El COTIF Promesas Istobal sigue creciendo este año. Después de confirmar que serán casi cien los equipos que se medirán en las diferentes categorías (Prebenjamines, Benjamines y Alevines), los campos aledaños al estadio principal se volverán a llenar de jóvenes jugadores, que aspirarán al éxito. El Alevín Élite Oro volverá a contar con algunas de las principales academias de España. Así, disputarán las rondas definitivas (que también jugarán los mejores equipos en las clasificaciones previas) clubes como el Sevilla, Cádiz, Valencia, Levante, Elche o Castellón.

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El día 9, la presentación

El Estadio Municipal dels Arcs de l’Alcúdia acogerá la presentación oficial del torneo el jueves 9 de julio a partir de las 21:30 horas. Será allí donde se conozcan algunos de los secretos de la edición de este verano, que volverá a reunir a decenas de miles de aficionados en las gradas.