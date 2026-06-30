Las tandas de penaltis de dieciseisavos del Mundial 2026 desafían a la estadística

Según un estudio llevado a cabo por el catedrático de Economía de la London School of Economics Ignacio Palacios-Huerta, el equipo que tira primero en una tanda de penaltis tiene un 21 % más de probabilidades de ganar el partido que su rival. Durante la primera tanda de partidos de dieciseisavos de final del Mundial 2026, 2 de los 3 encuentros que se han disputado se han decidido en la tanda de penaltis. En ambos choques, el equipo que comenzó tirando perdió el partido.

El punto y final a un Mundial decepcionante

Alemania llegó a los penaltis ante Paraguay tras jugar un mal encuentro. El equipo entrenado por Gustavo Alfaro se adelantó en el minuto 42’ con un cabezazo de Julio Enciso que dejó helado a los alemanes. Aunque la ‘mannschaft’ consiguió empatar rápidamente en la segunda mitad, no lograron culminar la remontada y el encuentro se acabó decidiendo desde los 11 metros.

Kimmich ganó los dos sorteos previos a la tanda, por lo que eligió la portería y Alemania comenzó lanzando. Havertz, que había anotado penaltis muy importantes a lo largo de la temporada, erró el lanzamiento. Alemania consiguió empatar la tanda después de que Paraguay desperdiciara 2 lanzamientos para ganar, pero, al igual que en el partido, nunca consiguieron ponerse por delante. Jonathan Tah lanzó a las nubes el sexto penalti de Alemania y Jose Canale convirtió el suyo para darle el pase a los octavos de final a Paraguay.

Havertz, izquierda, y Füllkrug, derecha, en el momento del relevo durante el Alemania-Escocia. / Ronald Wittek / Efe

Países Bajos rompe todas las estadísticas

El caso de Países Bajos fue todavía más llamativo. La ‘oranje’ no solamente comenzó tirando, sino que además metió el primero. En 2017, Alexis Martín-Tamayo, más conocido como Misterchip, reveló a través de un nuevo estudio que si comienzas tirando en la tanda y metes, las oportunidades de ganar aumentan al 65 %. Además, Marruecos falló su primer penalti, lo que dejaba sus probabilidades de victoria en un 19 %.

Aun así, Marruecos consiguió rehacerse a base de paradas de Bono y fallos holandeses. Saibari, que está siendo la estrella marroquí este Mundial, anotó el quinto lanzamiento y clasificó a su selección para los octavos de final. Ahora, el equipo norteafricano se enfrentará al vencedor del partido entre Suecia y Francia.

Cody Gakpo celebra un gol / @OnsOranje

Un intento fallido para nivelar las probabilidades

Para intentar igualar las probabilidades de victoria en la tanda de penaltis, la FIFA intentó introducir el modelo ABBA hace unos años. Esta secuencia de lanzamientos intentaba imitar la de los saques de tenis durante el ‘tie-break’. Consistía en que el equipo A ejecutaba un penalti, luego dos el equipo el B y nuevamente el A, pero ahora con dos lanzamientos.

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Se estrenó en el Mundial sub-20 y se pudo ver en algunos partidos entre clubes, como la final de la final de la Community Shield de 2017, pero finalmente se dejó de usar. La International Football Association Board (IFAB) determinó que causaba confusión en jugadores, árbitros y espectadores y que la presión por chutar segundo no se reducía. Por tanto, la FIFA regresó al formato tradicional, en el que esta vez Paraguay y Marruecos no se han visto perjudicados por tener que tirar en segundo lugar.