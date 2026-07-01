¡Escándalo en Alemania! La eliminación saca a la luz sus problemas internos

Alemania cayó eliminada ante Paraguay en los penaltis el pasado 29 de junio. Tras la derrota se han desatado las críticas en todo el país y los medios también se hacen eco de los problemas de convivencia que se vivieron durante el tiempo que la selección estuvo en Estados Unidos. La leyenda del fútbol alemán Lottar Matthäus, capitán del equipo que ganó el Mundial en 1990, fue muy contundente y destapó una cadena de privilegios, disputas internas y falta de concentración durante el torneo.

"Esta no es la Alemania por la que yo luché"

Matthäus, en el programa de Bild “Lottar se desahoga” cargó muy duramente contra toda la plantilla: "Hay mucho que asimilar, tanto dentro como fuera del campo. Esposas, familias, todo el mundo estuvo involucrado. No entiendo por qué hay que involucrar a todas las familias desde el principio“.

“Un jugador estaba enfadado con otro porque a la madre de uno no se le permitió viajar en avión, mientras que a la esposa e hijos de otro se les permitió hacerlo. Los demás tuvieron que tomar un vuelo comercial”, reveló el jugador alemán, que añadió: “Ni siquiera llevaban dos semanas en Estados Unidos y ya estaban allí todas sus familias. Pueden venir en avión para los cuartos de final si el equipo ha logrado algún resultado”.

Matthäus se encontraba muy furioso por la eliminación y declaró que no conocía a “esta Alemania” y este equipo no tenía nada que ver con el país por el que él luchó. Desde que la selección alemana tocó el cielo en Río de Janeiro el 13 de julio de 2014, su papel en todos los Mundiales ha dejado bastante que desear.

Una travesía por el desierto desde 2014

En Rusia 2018, la “mannschaft” quedó la última en su grupo tras conseguir solamente 3 puntos ante rivales como: Suecia, México y Corea del Sur. En Qatar 2022, Alemania volvió a caer en fase de grupos. Quedaron terceras de un grupo que compartían con: Japón, España y Costa Rica, en el que sumar 4 puntos no les sirvió para pasar de ronda.

En la primera jornada del Mundial 2026 Alemania goleó a Curaçao y parecía que todo iba a ser diferente, pero las cosas cambiaron rápidamente. Aunque la “mannschaft” consiguió volver a ganar ante Costa de Marfil y certificar el pase a dieciseisavos, las carencias en su juego comenzaron a aparecer. En el último partido de fase de grupos, con la primera plaza asegurada, los jugadores salieron relajados y perdieron contra Ecuador, que se jugaba la vida.

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Tras la eliminación ante Paraguay, ya son 3 mundiales consecutivos en los que Alemania no consigue llegar a octavos de final. Matthäus señaló directamente a Naggelsman como uno de los mayores culpables y exigió a todos los miembros de la selección una introspección profunda. “Cada jugador, cada entrenador y cada persona involucrada con este equipo tiene que mirarse al espejo después de esta noche porque este rendimiento estuvo muy lejos de los estándares esperados de Alemania”, declaró la leyenda alemana.