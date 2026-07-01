El Mundial 2026 se cobra otra víctima más en los banquillos: Becaccece se despide de Ecuador

La selección de Ecuador no debutó en un Mundial hasta 2002. Desde entonces han tenido una presencia regular y han logrado clasificarse para 4 mundiales más: 2006, 2014, 2022 y 2026. Su mejor actuación llegó en Alemania 2006, cuando alcanzó los octavos de final. Este año, el país sudamericano llegó al torneo como uno de los equipos revelación.

La despedida de Becaccece

Su plantilla, plagada de grandes nombres, invitaba a pensar que podían firmar una buena actuación, pero no ha sido así. ‘La Tri’ ha jugado un torneo decepcionante en el que ha caído eliminada en dieciseisavos de final y Sebastian Becaccece, que fue entrenador del Elche, no continuará en el banquillo.

Becaccece eufórico tras vencer a Alemania / @sebabecca

“Nuestro ‌contrato finalizaba cuando terminara el Mundial para Ecuador ⁠y hoy acabó. No pudimos cumplir con la hazaña de hacer el mejor Mundial de nuestra historia. Fue muy doloroso no conseguirlo con este grupo tan unido”, declaró Becaccece en rueda de prensa. El técnico argentino hacía referencia al objetivo que Ecuador había fijado para este torneo: llegar a los cuartos de final.

De la ilusión a la decepción

Era la generación mundialista más joven de la historia del país, pero también estaba considerada como la más talentosa. Entre los nombres más destacados había jugadores como Piero Hincapié, campeón de la Premier League con el Arsenal, o Willian Pacho, ganador de la Champions League con el PSG. Además contaban con otros 5 jugadores que militan en equipos de las grandes ligas europeas: Pervis Estupiñán; AC Milan, Moisés Caicedo; Chelsea, John Yeboah; Venezia, Nilson Angulo; Sunderland y Jéremy Arévalo; Stuttgart.

Sin embargo, el equipo nunca fue capaz de encontrar su mejor versión. Desde el primer día se vio que esta selección no funcionaba bien. Perdieron su primer partido ante Costa de Marfil en el último minuto tras una muy mala segunda parte. En la segunda jornada, el equipo de Becaccece dio un paso al frente y creó más ocasiones, pero no consiguió pasar del 0-0 contra Curaçao. Su única victoria en este torneo fue en el último partido de la fase de grupos contra Alemania. Tras ese gran resultado parecía que finalmente Ecuador había despertado, pero no ha sido así.

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La derrota ante México puso fin al sueño de “La Tri” y también a la etapa de Becaccece al frente del combinado nacional. El técnico argentino se marcha y le agradeció “a los jugadores y al país por todo lo que ha sido este viaje”. “No tengo reproches”, aseguró Becaccece.