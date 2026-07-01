Cuti Romero toca la puerta de salida del Tottenham

La mala temporada del Tottenham ha causado gran revuelo en el panorama internacional. El club de Londres se vio inmerso en posiciones de descenso en las últimas jornadas de campeonato liguero, salvándose in extremis y firmando la decimoséptima posición en una campaña para olvidar.

En las oficinas del club se han puesto en marcha y a golpe de talonario han cerrado la contratación de Mateus Fernandes, procedente del West Ham por una cifra cercana a los cien millones de euros. Además, los Spurs han puesto sus ojos ahora en Sandro Tonali, una operación que podría ascender hasta las mismas cifras que las del centrocampista portugués.

El 'Cuti' Romero renueva / Tottenham Hotspur

Sin embargo, Sportitalia ha avanzado que, en el apartado de salidas, Cuti Romero desea abandonar la entidad cerrando así un ciclo de cuatro años defendiendo la elástica de los Lilywhites. Esto reclama la atención del FC Barcelona, quien lleva varias ventanas con el nombre del argentino apuntado en la agenda de futuribles. No obstante, las atenciones del equipo culé están puestas en la contratación de un '9', donde Julián Álvarez es el principal favorito.

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El Atlético, al acecho

Por otra parte, el Atlético de Madrid también estaría tras los pasos de un Cuti Romero que casa a la perfección con la garra e intensidad que reclama el Cholo Simeone. El conjunto rojiblanco, quien recientemente ha prescindido de Lenglet rumbo al Benfica, también estaría buscando dar salida a José María Giménez. El zaguero uruguayo vive un martirio constante encadenando lesiones que le impiden mantener cierta continuidad, por lo que su ciclo como rojiblanco parece haber llegado a su fin. Es ahí donde se puede abrir una vía para la incorporación del central argentino de 28 años.