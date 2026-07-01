El fichaje del valenciano Fali ilusiona a la afición del Xerez CD

El Xerez Club Deportivo, equipo de Segunda RFEF, ha anunciado la incorporación del defensa valenciano Rafael Jiménez Jarque 'Fali' (València, 12 de agosto de 1993). La llegada del futbolista del Cabanyal ilusiona en el entorno del equipo azulino, sobre todo, por la cantidad de partidos que ha acumulado en la élite de la Primera división: 117 con la camiseta del Cádiz CF entre 2020 y 2024.

Fali, que cumplirá 33 años el próximo agosto, aportará su experiencia al Xerez, al que llega libre tras finalizar su vinculación con el Cádiz, club del que se desvinculó el pasado 30 de enero. Con su fichaje, los jerezanos incorporan a un jugador llamado a aportar veteranía y liderazgo, cualidades que el club considera fundamentales para afrontar la nueva temporada.

El central valenciano dio sus primeros pasos en el Catarroja CF antes de completar su formación en la cantera del Villarreal CF. Posteriormente, desarrolló una extensa trayectoria defendiendo las camisetas de Atlético Levante UD, Huracán Valencia, Gimnàstic de Tarragona, Barcelona B y Cádiz.

A lo largo de su carrera, Fali se ha caracterizado por su solidez defensiva, en especial, en los duelos, su carácter competitivo y su capacidad para desempeñarse tanto en el eje de la zaga como en la posición de pivote defensivo. Durante su etapa en el Cádiz se convirtió en una pieza importante del equipo, disputando cuatro temporadas en LaLiga y acumulando cerca de 400 partidos oficiales, unas cifras que respaldan su experiencia al máximo nivel.

Meses preparándose antes de dar el sí: un "titán" para defender al Xerez

Tras poner fin a su etapa en el conjunto gaditano, el futbolista ha permanecido sin equipo durante los últimos meses, aunque sin dejar de entrenarse. De hecho, ha estado trabajando junto al Xerez CD para mantener su estado físico, una circunstancia que ha terminado facilitando su incorporación definitiva a la disciplina azulina.

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Desde la entidad azulina han querido dar la bienvenida al defensa y le han deseado "la mejor de las suertes" en esta nueva etapa, a un jugador que presentan como "un titán para defender al Xerez".