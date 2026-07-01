El Fútbol Base Bonrepòs i Mirambell hace borrón y cuenta nueva tras la última polémica

El Fútbol Base Bonrepòs i Mirambell ha anunciado el inicio de una nueva etapa marcada por la ilusión, la responsabilidad y el objetivo de continuar impulsando el crecimiento de la entidad tras la polémica celebración con una estríper. El club ha presentado a su nueva junta directiva, integrada por Carlos, Alejandro y Alberto, quienes asumirán el liderazgo de un proyecto que pretende reforzar la formación deportiva y personal de sus futbolistas.

Como uno de los pilares de esta nueva fase, la entidad implantará un nuevo modelo deportivo estructurado en torno a una Coordinación Deportiva que será el eje del desarrollo de la escuela. El proyecto contará con profesionales especializados en gestión deportiva, una apuesta por entrenadores cualificados y una metodología propia que permitirá consolidar la identidad del club en todas las categorías.

Más allá del aspecto competitivo, el Fútbol Base Bonrepòs i Mirambell mantiene su firme compromiso con la educación en valores pese al percance sufrido durante la celebración del título de liga de su equipo juvenil. El objetivo de la nueva dirección es utilizar el fútbol como una herramienta formativa para transmitir principios como el compromiso, el respeto, el trabajo en equipo y la capacidad de superación, fomentando el crecimiento de los jugadores y jugadoras tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Reestructuración tras la polémica

La celebración de un título liguero en categoría juvenil y el consecuente ascenso de categoría, acabó en escándalo y en una denuncia ante la Fiscalía, así como en la dimisión del presidente del club implicado. La historia se situó en el municipio de Bonrepòs i Mirambell, en l’Horta Nord. El conjunto de la categoría Juvenil A del FB Bonrepós i Mirambell se proclamaba campeón del Grupo 7 de Tercera FFCV Juvenil. A falta de dos jornadas y tras imponerse por un claro 3-0 al Tavernes Blanques D, el Bonrepòs se alzaba con el título y el merecido ascenso de categoría.

Como si de un primer equipo profesional se tratara, se organizó una cena de toda la plantilla con sus familias. El lugar elegido, el Polideportivo Municipal, y la fecha, el viernes 22 de mayo. Llegado el día, jugadores, cuerpo técnico y familiares acudieron al recinto público para celebrar el campeonato. Y fue en plena celebración, cuando el entrenador, según las fuentes consultadas, quiso agradecer a sus futbolistas, todos menores de edad, el esfuerzo y tesón mostrado durante todo el campeonato con una sorpresa: un espectáculo con una estríper.

Nadie evitó el espectáculo

Según pudo saber este diario de fuentes municipales, ni padres, ni madres ni técnicos pensó en detener o impedir el espectáculo erótico. De hecho, entre los asistentes estaba el propio presidente del club, padre de uno de los futbolistas del FB Bonrepós i Mirambell. Las mismas fuentes, detallan que la celebración, tras la actuación de la estríper, siguió en el polideportivo y posteriormente en un local del pueblo.

Fue un día después, cuando la alcaldesa, Raquel Ramiro, asegura que tuvo conocimiento de lo que había sucedido en esa cena, dentro de instalaciones municipales. La mandataria socialista explica a este diario que tras poner los hechos ante el jefe de la Policía Local, ya se ha dado traslado del caso ante la Fiscalía para que se investigue lo ocurrido en dicha celebración.

Comunicado del club

Nueva etapa. Nueva Junta Directiva. 🆕👋🏽

Desde el Fútbol Base Bonrepòs i Mirambell iniciamos una nueva etapa con ilusión y responsabilidad.

Presentamos a la nueva junta directiva formada por Carlos, Alejandro y Alberto, que asumen el reto de seguir haciendo crecer nuestro club desde la base.

Esta nueva etapa llega acompañada de un nuevo modelo deportivo estructurado a través de la Coordinación Deportiva como motor de crecimiento de la escuela. Contamos con profesionales expertos en gestión deportiva, apostaremos por entrenadores cualificados y por una metodología propia que refuerce la identidad del club en todas sus etapas. Un proyecto pensado para seguir mejorando la formación de nuestros jugadores y jugadoras, dentro y fuera del campo.

Nuestro objetivo: educar a través del fútbol, transmitiendo valores como el compromiso, el respeto, el trabajo en equipo y la superación. El fútbol es nuestra herramienta. La educación, nuestro propósito. 🤝

Agradecemos a todas las familias del club la confianza depositada en este nuevo proyecto. ¡Este proyecto es de todos!

Un club para crecer juntos. 💛💙

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