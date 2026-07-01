El Getafe 'regala' a Luis Milla: confirmado el precio de su venta
El centrocampista madrileño, de 31 años, pondrá fin a una etapa de cuatro temporadas en el conjunto azulón por un traspaso que rondará los seis millones de euros al Como italiano
El futuro de Luis Milla está cada vez más lejos del Getafe CF. El Como 1907 se encuentra ultimando los últimos detalles de la operación para incorporar al centrocampista madrileño, en un traspaso que rondará los seis millones de euros.
Las conversaciones entre ambos clubes han avanzado de forma significativa durante los últimos días, después de que el jugador diera el visto bueno a su incorporación al proyecto italiano. Salvo un giro inesperado, el acuerdo quedará cerrado en las próximas horas y Luis Milla pondrá fin a una etapa de cuatro temporadas en el conjunto azulón.
El mediocentro, de 31 años, tenía contrato con el Getafe hasta junio de 2027, aunque existía un pacto entre las partes para facilitar su salida este verano por una cifra cercana a los seis millones de euros, muy inferior a su cláusula de rescisión.
Calidad y experiencia
Para el Como, la llegada de Milla supone un refuerzo de experiencia y calidad para el centro del campo. El club italiano continúa apostando por futbolistas con recorrido en LaLiga para consolidar un proyecto ambicioso, mientras que el Getafe perderá a uno de los jugadores más importantes de su medular y deberá acudir al mercado para encontrar un sustituto de garantías.
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