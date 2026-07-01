Histórica temporada del equipo de fútbol del ICAV
El conjunto valenciano cierra una campaña sobresaliente con el campeonato de España, sumando trofeos nacionales y éxitos internacionales
El equipo de fútbol del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) ha cerrado una temporada histórica al proclamarse campeón de España, culminando un año de rendimiento sobresaliente tanto a nivel nacional como internacional.
El conjunto valenciano ha dominado la competición colegial con una trayectoria impecable, en la que también ha sumado el título de Liga Intercolegial y la Supercopa, además de un destacado papel en torneos internacionales como el Mundiavocat, el campeonato mundial de la abogacía.
Temporada para el recuerdo
Este nuevo éxito supone el broche de oro a un proyecto deportivo consolidado dentro del colegio, fruto del compromiso, la regularidad y la unión del grupo a lo largo de toda la temporada, confirmándose como una de las grandes referencias del fútbol colegial en España.
- Comunicado oficial de Valencia Basket con indirecta a Pedro Martínez
- Los motivos de Pedro Martínez para irse al Madrid: Así se ha fraguado su adiós
- Clausulazo del Real Madrid por Pedro Martínez
- La posición del Real Madrid tras el interés del Valencia CF en Joan Martínez
- El Real Madrid repite el clausulazo con Valencia Basket seis años después
- Primeras palabras de Jaime Pradilla sobre su futuro
- Orlando Gill: el portero paraguayo héroe del Mundial, ofrecido al Valencia CF
- Profundo malestar de Valencia Basket con el Real Madrid