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Histórica temporada del equipo de fútbol del ICAV

El conjunto valenciano cierra una campaña sobresaliente con el campeonato de España, sumando trofeos nacionales y éxitos internacionales

El equipo de ICAV

El equipo de ICAV / ICAV

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Redacción SD

València

El equipo de fútbol del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) ha cerrado una temporada histórica al proclamarse campeón de España, culminando un año de rendimiento sobresaliente tanto a nivel nacional como internacional.

El conjunto valenciano ha dominado la competición colegial con una trayectoria impecable, en la que también ha sumado el título de Liga Intercolegial y la Supercopa, además de un destacado papel en torneos internacionales como el Mundiavocat, el campeonato mundial de la abogacía.

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Temporada para el recuerdo

Este nuevo éxito supone el broche de oro a un proyecto deportivo consolidado dentro del colegio, fruto del compromiso, la regularidad y la unión del grupo a lo largo de toda la temporada, confirmándose como una de las grandes referencias del fútbol colegial en España.

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