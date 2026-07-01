Julian Brandt aparece en el radar del Betis: el internacional alemán ofrecido al club verdiblanco

El mercado de fichajes del Real Betis, primer rival del Valencia CF en LaLiga, sigue generando movimientos de búsqueda de talento para reforzar una plantilla que volverá a competir en la máxima competición europea 21 años después. En ese contexto, Julian Brandt ha irrumpido en la agenda verdiblanca después de que los agentes del futbolista mantuvieran contactos con Manu Fajardo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol para conocer de primera mano la disposición del club a estudiar su incorporación.

Según informaba El Desmarque, el ofrecimiento se produjo en los últimos días, aprovechando que el internacional alemán ha quedado libre tras finalizar su contrato con el Borussia de Dortmund el pasado 30 de junio.

Sin embargo, pese a la indudable buena carta de presentación del periodista, en Sevilla mantienen la calma. Brandt gusta y su perfil resulta atractivo, pero no figura entre las prioridades inmediatas de la dirección deportiva, que sigue centrando buena parte de sus esfuerzos en otras operaciones para reforzar la mediapunta y el centro del campo.

A día de hoy, nombres como Dani Ceballos o Nicolas Raskin están mejor posicionados en la hoja de ruta verdiblanca, mientras que el regreso del utrerano continúa siendo uno de los objetivos principales del verano.

Julian Brandt en un partido con el Borussia Dortmund / EFE

Un salario complicado

La opción de Brandt reúne argumentos deportivos difíciles de discutir. El alemán, de 30 años, puede actuar como mediapunta, extremo, en ambas bandas o interior ofensivo, una polivalencia que encaja perfectamente con los sistemas de Manuel Pellegrini.

Internacional absoluto con Alemania en 48 ocasiones, el futbolista desarrolló toda su carrera en la Bundesliga. Tras formarse en las categorías inferiores del Wolfsburgo, explotó en el Bayer Leverkusen antes de firmar por el Borussia Dortmund en 2019 a cambio de unos 25 millones de euros. Sus números avalan su trayectoria. En la Bundesliga acumula 77 goles y 92 asistencias, mientras que en el global de su carrera profesional presenta unos registros de 135 tantos, cifra propias de uno de los centrocampistas ofensivos más productivos del fútbol alemán en la última década.

No obstante, el principal obstáculo no está en el plano deportivo. Su elevada ficha está muy por encima de los parámetros salariales del Betis, un factor que convierte cualquier negociación en una operación compleja, incluso tratándose de un futbolista sin coste de traspaso

Julian Brandt tras anotar un gol con el Borussia Dortmund / EFE

Se mantiene abierto el capítulo de salidas

Mientras el club sigue explorando alternativas para reforzar la creación, la dirección deportiva también trabaja en las salidas. La marcha de Nelson Deossa continúa sin cerrarse definitivamente. Aunque el Betis alcanzó un principio de acuerdo con el CR Vasco Da Gama, la operación permanece bloqueada por varios factores. Además de las dificultades burocráticas derivadas de la situación accionarial del club brasileño, el centrocampista colombiano todavía no ha alcanzado un acuerdo sobre las condiciones de su contrato.

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Mientras tanto, otros pretendientes han vuelto a la carga. Tanto River Plate como Club América han reactivado su interés, lo que mantiene abierto un escenario que será clave para la planificación deportiva del Betis durante las próximas semanas.