LaLigaHypermotion | Los calendarios de los valencianos: Castellón y Eldense

Más allá de los cuatro valencianos de LaLiga, entre ellos, un Valencia CF que se despedirá en esta próxima campaña de Mestalla, ya se sabe también el calendario de los dos conjuntos de la Comunitat Valenciana que jugarán en LaLiga Hypermotion: Castelón y Eldense.

El CD Castellón ya tiene definido su calendario para la próxima temporada en Segunda División tras el sorteo del campeonato. Un recorrido que marcará el pulso del curso albinegro desde el mes de agosto hasta el arranque de junio. El conjunto del SkyFi Castalia iniciará la competición el fin de semana del 15-16 de agosto a domicilio, con una visita al filial de la Real Sociedad. Un estreno exigente ante un rival acostumbrado a competir con jóvenes talentos de alto nivel y que suele convertir su campo en uno de los escenarios más complicados de la categoría.

La primera jornada en Castalia será la segunda: contra el CE Sabadell. El 23 de agosto.

La temporada concluirá el 6 de junio, también lejos de casa, con el desplazamiento al CE Sabadell, en una última jornada que podría llegar cargada de tensión clasificatoria en función de la evolución del campeonato.

Jornada Retro

Uno de los detalles más llamativos del calendario albinegro llegará en el tramo final de la competición. La denominada "Jornada Retro" se disputará en la jornada 34, el 11 de abril, y tendrá como escenario el SkyFi Castalia, donde el Castellón se medirá al Burgos CF.

También habrá, tras años de ausencia, partido en casa durante las fiestas de la Magdalena. El Castellón recibirá al Andorra el 28 de febrero.

El Eldense regresa a Segunda con un calendario de máxima exigencia

El Eldense también conoce el orden de sus 42 jornadas para su regreso a Segunda División. El club azulgrana abrirá y cerrará la Liga lejos del Nuevo Pepico Amat, frente a dos presumibles candidatos al ascenso. En la jornada 1 (fin de semana del 16 de agosto), el Deportivo visitará el UD Almería Stadium, equipo que quedó a un gol de subir a Primera en el play-off frente al Málaga. El cierre de la competición, en el fin de semana del 6 de junio, será frente al Granada, en el Nuevo Los Cármenes.

Claudio Barragán, entrenador del Eldense / CDE

El primer partido en casa del Deportivo será en la jornada 2 frente al Cádiz y tendrá delante a un viejo conocido. El equipo de Sergio Ortuño visitará el Nuevo Pepico Amat el fin de semana del 23 de agosto. En la jornada 3 el Eldense visitará al Leganés, mientras que en la 4 recibirá al Mallorca, equipo recién descendido de Primera División. La visita a Castalia —único derbi autonómico de la Liga— será en la jornada 15 (fin de semana del 22 de noviembre), mientras que recibirá al Castellón en la jornada 24 (último fin de semana de enero).

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El Deportivo cerrará 2026, un año histórico para la entidad, en el campo del Celta Fortuna, rival que le trae buenos recuerdos de la temporada 2022-2023, cuando le venció en las semifinales del play-off. Además, el equipo de Claudio Barragán abrirá 2027 frente al Ceuta de José Juan Romero, ahora técnico del conjunto caballa, pero con pasado en el Eldense durante la temporada 2021-2022.