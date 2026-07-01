Laporta empieza a perder la paciencia con el tema Julián Álvarez: "La oferta no es ilimitada en el tiempo"

Julián Álvarez es uno de los grandes nombres del mercado de fichajes, el propio delantero argentino se puso en el mercado: "Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño". Un sueño que apunta en dirección Barcelona.

El Atlético de Madrid y el Barcelona ya han tenido sus rifirrafes en lo que promete ser el culebrón del verano. El club rojiblanco ha afirmado que no tiene necesidad de vender al astro argentino, pero las intenciones del jugador son contrarias a las del club, aspecto que complica su continuidad en la plantilla del Cholo Simeone.

Julián Álvarez y Dani Olmo en el Barça-Atlético de Champions. / Irina R. Hipolito / AFP7

Declaraciones de Laporta

Pese a que el jugador no dijo explícitamente que su sueño es jugar en el Fútbol Club Barcelona, Laporta lo tiene claro: "Hicimos una oferta al Atlético, hablamos con ellos y saben lo que hay. El jugador quiere venir", afirma el presidente culé. Una intención que según Laporta viene de tiempo atrás: "Este futbolista ha estado en la órbita del Barça antes de firma por el City e, incluso, antes".

Presentación del libro "Així hem salvat el Barça" de Joan Laporta en el Ataneu Barcelonès de Barcelona. / EFE

La oferta tiene fecha de caducidad

"Esta oferta la mantendremos el tiempo que consideremos. No estaremos a expensas de lo que nos pueda decir. Si quiere hacer la operación, estaremos encantados. La oferta no es ilimitada en el tiempo"

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Yuste, vicepresidente deportivo del Barça, y Laporta, el presidente, en el palco de Montjuïc durante el Barça-Rayo Vallecano de la penúltima jornada de la Liga. / AP

La denuncia del Atlético

"El Atlético se está cerrando en banda y espero que recapacite y acepte. Si no lo hacen, que lo digan y ya veremos. Pero llevarlo a UEFA, FIFA... no sé a qué viene. Igual hay gente con ganas de liarla... no tiene sentido".