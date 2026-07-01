Laporta empieza a perder la paciencia con el tema Julián Álvarez: "La oferta no es ilimitada en el tiempo"
El delantero argentino expresa su deseo de dar el salto a un nuevo club y cumplir su sueño, lo que complica su continuidad en el Atlético.
Julián Álvarez es uno de los grandes nombres del mercado de fichajes, el propio delantero argentino se puso en el mercado: "Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño". Un sueño que apunta en dirección Barcelona.
El Atlético de Madrid y el Barcelona ya han tenido sus rifirrafes en lo que promete ser el culebrón del verano. El club rojiblanco ha afirmado que no tiene necesidad de vender al astro argentino, pero las intenciones del jugador son contrarias a las del club, aspecto que complica su continuidad en la plantilla del Cholo Simeone.
Declaraciones de Laporta
Pese a que el jugador no dijo explícitamente que su sueño es jugar en el Fútbol Club Barcelona, Laporta lo tiene claro: "Hicimos una oferta al Atlético, hablamos con ellos y saben lo que hay. El jugador quiere venir", afirma el presidente culé. Una intención que según Laporta viene de tiempo atrás: "Este futbolista ha estado en la órbita del Barça antes de firma por el City e, incluso, antes".
La oferta tiene fecha de caducidad
"Esta oferta la mantendremos el tiempo que consideremos. No estaremos a expensas de lo que nos pueda decir. Si quiere hacer la operación, estaremos encantados. La oferta no es ilimitada en el tiempo"
La denuncia del Atlético
"El Atlético se está cerrando en banda y espero que recapacite y acepte. Si no lo hacen, que lo digan y ya veremos. Pero llevarlo a UEFA, FIFA... no sé a qué viene. Igual hay gente con ganas de liarla... no tiene sentido".
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