La 'Ley Vinícius' se cobra una nueva víctima
Piero Hincapié fue sancionado con tarjeta roja directa por taparse la boca al dirigirse a Santiago Giménez en el partido entre México y Ecuador
La nueva normativa implantada por la FIFA en el Mundial 2026 volvió a tener protagonismo. El defensa ecuatoriano Piero Hincapié fue expulsado durante el encuentro entre México y Ecuador tras infringir la conocida como 'Ley Vinicius', convirtiéndose en el segundo futbolista sancionado con tarjeta roja por este motivo en el torneo.
La acción se produjo en los minutos finales del partido, cuando Hincapié mantuvo un encontronazo con Santiago Giménez. Durante la discusión, el central se tapó la boca mientras se dirigía al delantero mexicano, un gesto que la nueva reglamentación pretende erradicar para evitar insultos o comentarios que no puedan ser detectados por los árbitros. Tras el aviso del VAR, el colegiado revisó la jugada y mostró la tarjeta roja directa al internacional ecuatoriano.
Pestrianni como precedente
La denominada 'Ley Vinicius' fue introducida por la FIFA después de los episodios de presuntos insultos ocultos con la boca tapada y busca aumentar la transparencia en las conversaciones entre futbolistas durante los partidos. Miguel Almirón ya había sido el primer expulsado por esta causa en el campeonato, y ahora Hincapié se suma a una lista que amenaza con seguir creciendo si los jugadores no modifican este hábito.
La expulsión dejó a Ecuador con un jugador menos en un momento decisivo del encuentro y confirmó que la FIFA está aplicando esta nueva norma con total firmeza. El mensaje es claro: cualquier intento de ocultar comentarios durante una discusión sobre el terreno de juego será castigado con la máxima severidad.
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