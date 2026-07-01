Marco Palestra, el primer fichaje de Xabi Alonso para el Chelsea

Marco Palestra ya es nuevo jugador del conjunto londinense. El lateral italiano de 21 años se convierte en la primera incorporación del proyecto liderado por Xabi Alonso y llega para reforzar la defensa de cara a la próxima temporada. Su llegada marca el inicio de un mercado de fichajes en el que los Blues pretenden combinar jóvenes con gran proyección y futbolistas capaces de devolver al club a la élite del fútbol europeo.

El primer paso del nuevo proyecto

El Chelsea ya ha dado el pistoletazo de salida a su planificación deportiva. Coincidiendo con la apertura oficial del mercado de fichajes, el club inglés ha confirmado la incorporación de Marco Palestra, lateral italiano de 21 años que llega procedente del Atalanta tras completar una destacada temporada en la Serie A.

La llegada del defensor supone el primer movimiento del nuevo proyecto encabezado por Xabi Alonso, que comienza a moldear una plantilla adaptada a su idea de juego. Palestra destaca por su capacidad para desempeñarse en ambas bandas, aunque habitualmente actúa como lateral derecho, una polivalencia muy valorada por el técnico español.

Marco Palestra tras un gol con el Cagliari / EFE

Un perfil con presente y futuro

Pese a su juventud, el italiano llega después de consolidarse en la élite del fútbol italiano. Su rendimiento durante el último curso como jugador cedido en el Cagliari le permitió dar un importante salto competitivo y despertar el interés de varios clubes europeos.

El Chelsea ha terminado imponiéndose en la carrera por su fichaje, convencido de que puede convertirse en una pieza importante tanto a corto como a largo plazo dentro del equipo.

El conjunto londinense desembolsará alrededor de 55 millones de euros, una cifra superior a la oferta presentada previamente por el Inter de Milán, que también seguía de cerca al futbolista. Con esta cifra firmará su ficha hasta 2033.

Marco Palestra, la joven promesa de la Serie A, con la camiseta del Cagliari / EFE

¿Cómo afecta a otros objetivos del Chelsea?

La incorporación de Palestra también puede influir en otras operaciones que el Chelsea mantiene abiertas. En las últimas horas, Fabrizio Romano reveló que el club está en conversaciones con el Rayo Vallecano y con los agentes de Pep Chavarría, un lateral izquierdo que gusta mucho tanto a la dirección deportiva como a Xabi Alonso.

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Sin embargo, la capacidad de Palestra para ocupar distintas posiciones en la defensa podría llevar al Chelsea a replantearse algunas de sus prioridades durante el resto del mercado. Aun así, el club continúa analizando opciones para reforzar la plantilla antes del inicio de la nueva temporada.