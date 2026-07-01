El minimalismo se apodera de los escudos de fútbol

Cada vez es más recurrente presenciar cambios en los escudos de clubes, selecciones o competiciones. No solo modificar, sino 'limpiar' su insignia mediante la popular tendencia del minimalismo. Esta corriente estética, muy común en el entorno digital, reduce y simplifica bajo la premisa de "menos es más". Sin embargo, el aficionado general ha mostrado su profundo rechazo ante una línea muy presente en el fútbol actual.

Portugal ha sido el último país en sumarse a la moda de cambiar su emblema, y además por partida doble. El Sporting de Portugal moderniza su escudo, con un diseño que recuerda al que lució entre los años 1945 y 2001. A su vez, la propia selección lusa adapta su histórico escudo con el cambio de la Cruz de la Orden de Cristo, a uno redondo y vanguardista. Los rasgos que definen a los equipos de fútbol han evolucionado, con logos más parecidos entre sí, y a la vez menos intuitivos.

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España no se queda lejos en este asunto, y el caso más reciente habla de una involución en su emblema. El Real Valladolid revirtió su emblemático escudo con la cruz laureada, para posteriormente volver a la versión original del símbolo ante el enorme descontento de su afición. El Atlético de Madrid también probó suerte con un nuevo isotipo, que tras permanecer durante siete años vigente, fue alterado por un emblema más cercano al clásico escudo colchonero.