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En Ciudad de México

Tres muertos por asfixia durante la celebración de la victoria de México en dieciseisavos el Mundial

Las víctimas son dos mujeres de 48 y 19 años y un hombre de 44

Aficionados de México celebran el triunfo de México ante Ecuador.

Aficionados de México celebran el triunfo de México ante Ecuador. / Tomás Pérez / EFE

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EFE

Ciudad de México

Tres personas han muerto por asfixia durante los celebraciones en la capital mexicana por la victoria de México sobre Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial de 2026, informó este miércoles el Puesto de Mando del Sector Salud del Gobierno de la Ciudad de México. Los fallecidos son dos mujeres, de 48 años y 19 años, y un hombre de 44.

“Desde el Gobierno de Ciudad de México estamos en contacto con sus familiares para brindarles todo el apoyo y acompañamiento necesario”, señaló en redes sociales la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada.

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