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El PSG le pone precio a Barcola: Florentino Pérez, atento

El club parisino no pone al extremo en venta salvo que llegue una oferta superior a lo que pagó el Manchester City por Elliot Anderson

Barcola bate a Mendy para meter el segundo gol del Francia-Senegal.

Barcola bate a Mendy para meter el segundo gol del Francia-Senegal.

AGENCIAS

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Jaume Puig

València

La venta de Gonçalo Ramos al AC Milan por 70 millones de euros ha reforzado la posición del Paris Saint-Germain en el mercado de fichajes. El conjunto parisino no atraviesa una situación de necesidad económica y, por ello, no contempla desprenderse de Bradley Barcola salvo que llegue una oferta fuera de mercado.

Bradley Barcola intenta zafarse del agarrón de Darlin Yongwa, del Lorient.

Bradley Barcola intenta zafarse del agarrón de Darlin Yongwa, del Lorient. / AGENCIAS

Aunque el extremo francés estaría valorando un cambio de aires para disponer de un mayor protagonismo, consciente del rol que ocupa actualmente en la plantilla dirigida por Luis Enrique, la postura del PSG es firme. El club considera a Barcola una pieza importante de su proyecto y no tiene intención de facilitar su salida. Además, el atacante continúa mostrándose reticente a ampliar su contrato.

Las cifras de su salida

Según informa The Athletic, el PSG ni siquiera ha colocado al futbolista en el mercado. Sin embargo, en caso de recibir propuestas, la entidad parisina exigiría una cantidad muy superior a los 135 millones de euros que el Manchester City F.C. ha desembolsado recientemente por Elliot Anderson. Mientras el Real Madrid está pendiente de la situación, clubes de la Premier League lo tantean.

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Con una economía saneada tras la venta de Gonçalo Ramos y sin presión por generar nuevos ingresos, el PSG mantiene la sartén por el mango en uno de los expedientes que puede marcar el mercado estival. Todo apunta a que quien quiera hacerse con Barcola deberá presentar una oferta récord para siquiera abrir una negociación.

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