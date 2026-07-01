OFICIAL: El Bayern de Múnich ficha a Ismael Saibari

El Mundial acapara todos los focos en el panorama futbolístico, y una buena actuación puede saldarse con un traspaso de renombre. Es el escaparate por antonomasia para los futbolistas que buscan dar un salto de calidad, y abrirse paso entre un largo firmamento de estrellas. Ismael Saibari, tras marcar tres goles clave y liderar a la selección de Marruecos a los octavos de final, alcanza la élite europea.

RTVE

El delantero marroquí de 25 años, natural de Terrassa, ha acaparado todas las miradas desde su estreno mundialista ante Brasil, y ha llamado la atención de grandes clubes, entre ellos, el Bayern de Múnich. El conjunto alemán, según ha adelantado Fabrizio Romano, pagará 55 millones de euros para cerrar su fichaje definitivo hasta 2031. El acuerdo está cerrado con el PSV Eindhoven, equipo en el que ha militado durante seis temporadas, y en el que ha anotado 42 tantos para conseguir tres ligas consecutivas.

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Saibari aterrizó en tierras neerlandesas en 2020 por apenas 200.000 euros. Sus últimas temporadas, donde en la última incluso fue galardonado como mejor jugador de la Eredivisie, han disparado su valor de mercado. Con su traspaso al cuadro bávaro, competirá de tú a tú con Jamal Musiala. Al jugar por detrás del punta, no alteraría las aspiraciones de gol de Harry Kane. Precisamente una de sus virtudes sin balón es la de correr entre centrales, y desequilibrar con una rápida zancada. Así terminaron llegando sus goles en lo que va de cita mundialista: llegada desde atrás, con muchos metros por delante, y golpeo sutil abajo.