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El Tottenham le levanta un fichaje a Florentino Pérez y lo convierte en el más caro de su historia

Estaba en la lista de intereses de Florentino Pérez, pero el joven talento portugués Mateus Fernandes firma por el club londinense por unos 98 millones de euros

Florentino Pérez, durante la rueda de prensa posterior a las elecciones a la presidencia del Real Madrid.

Florentino Pérez, durante la rueda de prensa posterior a las elecciones a la presidencia del Real Madrid.

AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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Jaume Puig

València

El futuro de Mateus Fernandes ya está decidido. El centrocampista portugués cambiará de equipo después de que se haya cerrado un acuerdo para su traspaso por una cantidad cercana a los 100 millones de euros, poniendo fin a uno de los culebrones del mercado estival.

El futbolista, de 21 años, era uno de los nombres más cotizados del verano tras su notable temporada en el West Ham, donde se consolidó como una de las grandes revelaciones de la Premier League. Su rendimiento despertó el interés de varios gigantes europeos, entre ellos el Real Madrid, pero finalmente ha sido el Tottenham el que ha logrado imponerse en la puja y cerrar una incorporación histórica para el club londinense.

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Traspaso récord

La operación se cerrará por unos 85 millones de libras, una cifra equivalente a aproximadamente 98 millones de euros, lo que supone el fichaje más caro de la historia del Tottenham. El acuerdo satisface las exigencias económicas del West Ham, que se había mantenido firme durante toda la negociación y no estaba dispuesto a rebajar el precio de una de sus principales estrellas.

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