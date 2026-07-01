El Tottenham le levanta un fichaje a Florentino Pérez y lo convierte en el más caro de su historia

El futuro de Mateus Fernandes ya está decidido. El centrocampista portugués cambiará de equipo después de que se haya cerrado un acuerdo para su traspaso por una cantidad cercana a los 100 millones de euros, poniendo fin a uno de los culebrones del mercado estival.

El futbolista, de 21 años, era uno de los nombres más cotizados del verano tras su notable temporada en el West Ham, donde se consolidó como una de las grandes revelaciones de la Premier League. Su rendimiento despertó el interés de varios gigantes europeos, entre ellos el Real Madrid, pero finalmente ha sido el Tottenham el que ha logrado imponerse en la puja y cerrar una incorporación histórica para el club londinense.

Noticias relacionadas

Traspaso récord

La operación se cerrará por unos 85 millones de libras, una cifra equivalente a aproximadamente 98 millones de euros, lo que supone el fichaje más caro de la historia del Tottenham. El acuerdo satisface las exigencias económicas del West Ham, que se había mantenido firme durante toda la negociación y no estaba dispuesto a rebajar el precio de una de sus principales estrellas.