Alineaciones oficiales del España - Austria
La selección española de fútbol afronta esta noche su primer partido de la fase de eliminatorias contra Austria, buscando asegurar su pase a octavos.
La selección española ha superado la fase de grupos del Mundial con alguna que otra duda pero con la certeza de ser primera de grupo. A partir de ahora, no hay espacio para el error, la fase eliminatoria ya está en marcha y la roja afronta su primer compromiso en la fase del KO esta noche frente a Austria. El combinado dirigido por Ralf Rangnick buscará dar la sorpresa, intentando eliminar a España en dieciseisavos de final.
Por su parte, Luis de la Fuente repite el 11 que jugó el decisivo partido ante Arabia Saudí, ante Uruguay introdujo 2 cambios, Marcos Llorente por Pedro Porro y Mikel Merino por Dani Olmo. Esta vez el seleccionador inverte el orden de los cambios y los titulares serán Pedro Porro y Dani Olmo, el resto del equipo se mantiene tal y como venían jugando en los partidos de fase de grupos.
ONCES OFICIALES
España: Unai Simón, Cucurella, Laporte, Cubarsí, Pedro Porro, Rodrigo, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Oyarzabal y Álex Baena.
Austria: Alexander Schlager, Stefan Posch, Kevin Danso, Philipp Lienhart, David Alaba, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Konrad Laimer, Romano Schmid, Marcel Sabitzer y Marko Arnautovic.
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