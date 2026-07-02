Alineaciones oficiales del España - Austria

La selección española ha superado la fase de grupos del Mundial con alguna que otra duda pero con la certeza de ser primera de grupo. A partir de ahora, no hay espacio para el error, la fase eliminatoria ya está en marcha y la roja afronta su primer compromiso en la fase del KO esta noche frente a Austria. El combinado dirigido por Ralf Rangnick buscará dar la sorpresa, intentando eliminar a España en dieciseisavos de final.

Por su parte, Luis de la Fuente repite el 11 que jugó el decisivo partido ante Arabia Saudí, ante Uruguay introdujo 2 cambios, Marcos Llorente por Pedro Porro y Mikel Merino por Dani Olmo. Esta vez el seleccionador inverte el orden de los cambios y los titulares serán Pedro Porro y Dani Olmo, el resto del equipo se mantiene tal y como venían jugando en los partidos de fase de grupos.

Luis de la Fuente observa un entrenamiento de España / RFEF

ONCES OFICIALES

España: Unai Simón, Cucurella, Laporte, Cubarsí, Pedro Porro, Rodrigo, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Oyarzabal y Álex Baena.

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Austria: Alexander Schlager, Stefan Posch, Kevin Danso, Philipp Lienhart, David Alaba, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Konrad Laimer, Romano Schmid, Marcel Sabitzer y Marko Arnautovic.