¿Qué es lo que más comen los españoles en los partidos de la Selección Española?

Los partidos de España en el Mundial también se juegan en casa. Y, cada vez más, alrededor de la mesa. Según datos de Uber Eats, los encuentros de La Roja modifican los hábitos de consumo de los españoles, que concentran sus pedidos de comida y compra a domicilio en las franjas de mayor actividad: la hora previa al inicio del partido y la hora posterior al pitido final.

En los encuentros disputados hasta ahora por España, los pedidos han aumentado un 25 % respecto a días comparables. En la hora previa al comienzo del partido, el volumen de pedidos se duplica frente a un viernes o domingo habitual. El momento de mayor actividad, sin embargo, llega después del encuentro, cuando muchos aficionados aprovechan para celebrar o alargar el plan desde casa.

Triplican su demanda

Cuando juega La Roja, la comida rápida concentra gran parte de los pedidos. El pollo frito, las alitas, las hamburguesas o las pizzas llegaron a triplicar su demanda con las hamburguesas como la opción más pedida durante todos los partidos. También crecieron las compras para preparar el partido en casa: los snacks y dulces aumentaron un 30 %, las pizzas y los platos congelados un 21 % y las bebidas y cervezas un 19 %.

Por comunidades autónomas, Madrid lidera el volumen de pedidos durante los partidos de España, seguida de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Canarias. En cuanto al crecimiento respecto a jornadas comparables, destacan Cantabria, Islas Baleares, Aragón y Comunidad Valenciana.

Los partidos hasta ahora ya han dejado pedidos de récord. El de mayor importe supera los 1.100 euros en un restaurante de sushi de Barcelona durante el España–Cabo Verde. Le siguen un pedido de 868,30 euros en Costco Bilbao durante la madrugada del Uruguay–España y otro de 830 euros en un restaurante de Tarragona coincidiendo con el España–Arabia Saudí. Entre las compras más llamativas figura, además, un pedido de tequila por valor de más de 300 euros.

"Estos datos demuestran cómo ha cambiado la forma de vivir el fútbol en casa: ya no se trata solo de pedir comida, sino de una experiencia al completo. Vemos a los usuarios combinando el delivery de restaurantes con sus compras del supermercado para tenerlo todo cubierto, desde el picoteo hasta el post-partido. Esa comodidad de contar con todo lo necesario es lo que nos convierte en el gran aliado del fútbol", señala Marta López Saavedra, directora de Retail de Uber Eats en España.