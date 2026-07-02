CRÓNICA El 'jogo bonito' de España ha vuelto para ganar el Mundial

No solo es un billete a octavos de final. La selección española recuperó su mejor fútbol y presentó de forma oficial su candidatura al Mundial a la vez que otras candidatas como Alemania o Países Bajos ya están en su casa. La Roja no falló a la hora de la verdad una vez más. Está prohibido dudar de esta generación de futbolistas. La Roja aplastó a Austria en el mejor partido de su campeonato gracias a los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro. Fueron dos tantos, pero pudieron ser más sobre todo en una primera parte sublime de España con gol anulado a Cucurella incluido. El rival de octavos saldrá del ganador entre Portugal y Croacia. Que se preparen. Lunes 6 de julio a las nueve de la noche. Que se preparen. España ha vuelto.

Lo mejor de la primer parte para Suiza fue el resultado. La ventaja de España se quedó corta al descanso. La selección superó a Austria en todas las facetas del juego y mereció irse al vestuario con más de un gol. El gol de Oyarzabal supo a poco. El equipo de De la Fuente fue infinitamente superior al conjunto austriaco por fútbol, por intensidad, por ocasiones, por todo. España salió a mandar con decisión en busca dell gol e impuso un ritmo de partido alto con una circulación de balón endiablada. Austria siempre llegaba tarde. El goteo de ocasiones de la Roja fue abrumador durante los primeros cuarenta y cinco minutos. El combinado nacional, con Rodri y Pedri al mando, la tuvo de todos los colores. Olmo, Baena, Lamine... y Cucurella. El lateral izquierdo marcó a la salida de un saque de esquina botado por Lamine, pero el árbitro anuló el gol por una injusta falta previa.

Siempre Oyarzabal

Tanto fue el cántaro a la fuente que llegó el gol en el minuto 36 en 'modo final de la Eurocopa'. Centro de Cucurella por la izquierda y remate con la zurda del de siempre, de Oyarzabal. El capitán de la Real Sociedad marcó su tercer gol mundialista y el 28º de su carrera como internacional superando a Morientes y situándose a solo uno de Fernando Hierro, el sexto goleador de la historia de la selección. Qué locura. El 2-0 no subió al marcador de milagro con un larguero de Baena, un remate a bocajarro de Yamal y el buen hacer del portero austriaco Alexander Schlager. ¡Qué lastima!

AMDEP7797. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 02/07/2026.- Mikel Oyarzabal de España celebra un gol este jueves, en un partido por los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Austria en el estadio SoFi en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Lavandeira Jr / Lavandeira Jr / EFE

Porro, de cabeza

España, fiel a su personalidad, salió en la segunda parte con la mentalidad de matar el partido y no dejar respirar a una Austria obligada a cambiar su doble pivote para sobrevivir en el partido. Unai Simón vivía tranquilo en la portería y Pedri campaba a sus anchas por dentro. Mientras tanto, el combinado nacional seguía acosando Schlager con los laterales arriba y con Olmo haciendo diabluras entre líneas. Era cuestión de tiempo. El gol llegó en el 66 otra vez por el costado izquierdo con pase de Cucurella a Baena y centro envenenado a la cabeza de Pedro Porro. El 2-0 hacía justicia al 'jobo bonito' de la selección.

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La guinda de Mikel

La Roja tenía el billete a los octavos de final en la mano. De la Fuente movía el banquillo en la última pausa de hidratación con la salida de Olmo y Baena y la entrada de Mikel Merino y Ferran Torres. El partido estaba controlado. No podía escaparse. La guinda llegó al filo del noventa con la misma sociedad ganadora Cucurella-Oyarzabal. El lateral asistió al delantero para marcar a placer su segundo tanto del partido y su cuarto gol de campeonato. Su Mundial es de récord.